Русская линия
Сводка новостей от 19 февраля 2018

Всемирный банк напомнил Украине, что долги придётся отдавать и делать это в срок
Прощать Киеву кредиты международные кредиторы не собираются и готовы давать деньги только при условии их обязательного возврата с процентами…

Владимир ГройсманИстория, которая разыгралась в последние годы с отказом Украины отдавать долг России в 3 млрд долларов, не может повториться в отношении западных стран. Об этом украинским властям напомнили во Всемирном банке, заявив, что тут же приостановят всякие кредиты Киеву, если он не оплатит своевременно те кредитные обязательства, которые у него уже есть.

Украина должна выплачивать свои долговые обязательства в полном объёме и в срок, иначе она может потерять возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках, заявил в интервью ZN.UA вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер, сообщает УНИАН.

Заявление Муллера последовало после слов премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который пожаловался, что Украина тратит 130 миллиардов гривень в год на обслуживание внешнего долга, что является тяжёлой ношей для каждой украинской семьи.

В Всемирном банке призвали украинские власти не жаловаться и выразили уверенность, что в ближайшие годы Украина сможет выплатить свои долги. Правда, для этого Киеву понадобится опять взять кредит.

«Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с „долговой“ проблемой, — отметил представитель ВБ. — Но крайне важны две составляющие этого плана. Во-первых, речь идёт об оптимизации управления государственным долгом, которая позволит избежать в будущем сложившейся сейчас ситуации, когда большинство выплат пришлись на довольно короткий период. Долговые выплаты надо планировать заранее», — заявил Муллер.

При этом он отметил, что для того, чтоб не потерять возможность привлечения новых кредиторов, «международные источники финансирования должны быть уверены в том, что украинская экономика будет развиваться».

«Долги нужно отдавать. Это хороший сигнал для кредиторов и возможность получить новое финансирование. Но, привлекая новые кредиты, надо быть очень осторожными. И, конечно, необходимо взвешенно подходить к суммам заимствований», — предупредил вице-президент Всемирного банка.

Русская линия

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Всемирный банк напомнил Украине, что долги придётся отдавать и делать это в срок
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