В Калужской области на Масленицу прошёл «перфоманс» от безбожников — в арт-парке Никола-Ленивец был публично сожжён построенный из веток собор…

В последние месяцы мы стали свидетелями поджога нескольких храмов Русской Православной Церкви, как в России, так и на Украине. Но если в Киеве храмы поджигают украинские националисты, ратующие за раскольничий «Киевский патриархат», то в России подобные преступления совершают безбожники и атеисты, которые выступают против строительства новых православных храмов в спальных районах Москвы и других российских городах.

Всем очевидно, кто стоит за этим нападениями, но ни украинские, ни российские власти почему-то не предпринимают решительных действий для того, чтобы наказать преступников. А это кружит голову чувством безнаказанности, и противники Церкви уже открыто начинают призывать к сожжению церковных строений.

Именно так можно воспринять скандальную акцию «Пламенеющая готика», состоявшуюся в субботу, 17 февраля, в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области.

На праздновании Масленицы, когда по языческой традиции некоторые сжигают чучело из соломы, калужские атеисты решили сжечь 30-метровую (!) скульптуру храма. Сооружение из веток было создано Николаем Полисским и явно напоминало готический собор, из-за чего и возник скандал. Более того, поджёг его человек, одетый в ритуальные языческие одежды.

В Русской Православной Церкви обратили внимание на недопустимость подобного рода провокаций, которые направлены на прямой призыв к сожжению храмов.

Сжигание вместо чучела готического собора в реальную величину вызывает у верующих людей только недоумение, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Символы христианства, к западной или восточной ветви они относятся, должны пользоваться уважением и неприкосновенностью. Предполагаем, что ничего, кроме непонимания, у верующих людей подобного рода перформансы вызвать не могут», — отметил Кипшидзе.

По его словам, в Церкви исходят из того, что, какими бы творческими идеями художник ни руководствовался, «он должен был предполагать, что сожжение готического здания может вызвать у некоторых людей ассоциацию с храмом, относящимся к западно-христианской культуре».

«Кроме того, мы не живём в политическом вакууме и не можем исключать невольных ассоциаций с украинскими событиями, где сожжению подвергаются реальные храмы канонической Церкви», — добавил представитель Синодального отдела.

Сам Николай Полисский попытался откреститься от этой акции и заявил, что он не имел ничего такого в виду. Однако, объяснения «архитектора» оказались очень сомнительны.

Русская линия