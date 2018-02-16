Американские власти предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трём организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года, сообщает ИТАР-ТАСС.

Соответствующие документы обнародовало в пятницу министерство юстиции США.

Из них следует, что по данному делу уже сформировано федеральное Большое жюри в Вашингтоне. Именно оно подтвердило обоснованность обвинений, выдвинутых против россиян и компаний аппаратом спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Последний был назначен для расследования утверждений о попытках России повлиять на ход последних президентских выборов в США. Среди обвиняемых — предприниматель Евгений Пригожин и «Агентство интернет-исследований».

По мнению Мюллера, агентство интернет-исследований и бизнесмен Евгений Пригожин вмешивались в выборы в США с 2014 года, в том числе, в выборы президента в 2016 году.

«Приблизительно с 2014 года обвиняемые сознательно и намеренно вступили в сговор друг с другом для того, чтобы навредить Соединенным Штатам за счёт ослабления, препятствования и разрушения законных функций правительства через обман и мошенничество с целью вмешательства в политический и выборный процесс в США, в том числе, в президентские выборы 2016 года», — говорится в обвинительном заключении.

В документе также сказано, что указанные лица хотели распространить «дискредитирующую информацию» о кандидатах в президенты США Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, а также поддержать кандидата от демократов Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа.

При этом утверждается, что подозреваемые выдавали себя за представителей американских организаций и активистов, устраивали протесты в США и организовывали оплату участия в них реальных американских граждан с помощью российских банковских счетов. Кроме того, по заявлению Мюллера, обвиняемые ездили в США, чтобы собирать «разведывательную информацию», необходимую для вмешательства в выборы.

Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков, которые, по данным обвинения, занимали различные должности в «Агентстве интернет-исследований».

Всё это свидетельствует о том, что антироссийская истерия в США набирает новые обороты и скоро это не закончится.

Русская линия