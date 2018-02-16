Патриарх Кирилл: Без возрождения веры никакого казачества не будет. Будет форма, будет ещё один род войск, — а казачества не получится

14 февраля 2018 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с атаманами реестровых казачьих войск и войсковыми казачьими священниками, в ходе которой Его Святейшество обратил внимание на необходимость возрождения духовной жизни казаков, как главной опоры для казаков, сообщает Патриархия.Ru.

Делегации казачьих войск прибыли в Москву для участия в I Большом круге российского казачества, который по благословению Его Святейшества проходил 15 февраля в Москве. Главной целью проведения Большого круга, который организован Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Совета при Президенте РФ по делам казачества, Синодального комитета по взаимодействию с казачеством и правительства Москвы, стала консолидация российского казачества с перспективой учреждения единой казачьей структуры.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам встречи с Первосвятительским словом, в котором напомнил о том, что казак без православной веры — это не казак, а ряженный в форму казаков человек.

«С казаками связано формирование особой культуры, в центре которой — православная вера. Собственно говоря, без веры было бы невозможно делать то, что делали казаки, — переселяться в трудные и опасные для жизни места, перевозить семьи, сохраняя свою идентичность, свою культурную и духовную подлинность. И, наверное, без веры было бы невозможно так самоотверженно служить Отечеству. Недаром с казаками связано столько замечательных исторических повествований и легенд. Казак — это символ доблести, любви к Отечеству, самоотверженности, а ведь всё это понятия духовного порядка. Всё перечисленное невозможно купить за деньги, приобрести через образование или политическую карьеру, — всё это от нашей внутренней жизни, от жизни нашего духа», — отметил Патриарх Кирилл.

«Славная история казачества не должна остаться музейным экспонатом — она должна быть актуализирована. Начавшееся в послесоветское время возрождение казачества было на первых порах скорее возрождением внешних атрибутов. Но подлинное возрождение казачества очень востребовано сегодня. Когда я говорю об этом, братья, я ещё раз хочу подчеркнуть: без возрождения веры ничего не получится, не будет никакого казачества. Будет форма, будет еще один род войск, — а казачества не получится. Потому что в центре жизни казака — глубокая вера, которая всегда давала силу духа, способность к самопожертвованию, всё то, что связано с казачьей доблестью», — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви.

В свою очередь, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Александр Беглов высоко оценил взаимодействие государства, казачества и Церкви. На сегодняшний день, по его словам, указами и распоряжениями Президента России утверждены исторические знамёна, флаг, форма, герб, казачьи чины. «Самое главное ― возвращена честь казачья, сегодня у нас нет ряженых в реестре», ― заявил А. Беглов.

«Вы взяли под свой омофор казачество», ― обратился А. Беглов к Его Святейшеству, подчеркнув, что впервые за всю историю казачества образован Синодальный комитет Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством.

Александр Беглов ознакомил Святейшего Патриарха Кирилла и всех собравшихся с основными вопросами повестки дня Большого круга российского казачества и, в частности, сказал: «Уже назрела необходимость, Ваше Святейшество, объединиться, поскольку есть Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством, есть Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества, есть Федеральное агентство по делам национальностей, которое возглавляет Игорь Вячеславович Баринов. 11 казачьих войск ― это большое количество».

По словам А. Беглова, общее количество представителей казачества, включая молодежные и детские организации, ― 1 миллион 200 тысяч человек, большинство которых являются православными. «Это огромная армия, и казакам внутри этой армии уже нужно скоординировать свои действия. Поэтому по Вашему благословению выносим вопрос о создании Единого казачьего войска Российской Федерации, с учётом того, что каждое войско сохранит свою самостоятельность, а наказной атаман будет утверждаться по Вашему благословению и Указом Президента», ― добавил председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества.

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