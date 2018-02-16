Храм был возвращён в пользование верующим при полном соблюдении всех необходимых процедур, заявили в правительстве города на Неве…

Власти Санкт-Петербурга официально отреагировали на претензии Петербургского управления ФАС РФ, которое нашло признаки нарушения закона при передаче Сампсониевского собора в пользование Санкт-Петербургской епархии. Речь идёт о нарушении п. 4 ч.1 ст. 17.1 закона о защите конкуренции в действиях КИО при заключении договора безвозмездного пользования объектом нежилого фонда, сообщает Интерфакс-Религия.

УФАС отмечает, что в соответствии с порядком, установленным этим законом, КИО издал распоряжение об использовании собора епархией, но договор о передаче был заключён с другим юридическим лицом, а именно с приходом Сампсониевского собора. Приход несёт самостоятельную ответственность по своим обязательствам, однако не отвечает по обязательствам епархии, и епархия не отвечает по обязательствам прихода, подчеркивают в управлении.

В свою очередь, в правительстве Санкт-Петербурга подчеркнули, что сделали всё по закону, и Министерство культуры России утвердило договоры в отношении музейных предметов Сампсониевского собора, заключенные между государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор» и фактическим пользователем передаваемого объекта — приходом.

«Договоры утверждены министерством культуры РФ приказом от 23.12.2016. Данным приказом министерства культуры РФ разрешено передать музейные предметы Сампсониевского собора приходу», — говорится в сообщении.

В Комитете имущественных отношений (КИО) Петербурга напомнили, что комплекс зданий Сампсониевского собора (собор, колокольня, часовня и юбилейный домик) был передан комитетом в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской епархии. Договор безвозмездного пользования в отношении объектов нежилого фонда собора на основании распоряжения КИО от 26.08.2016 заключён между КИО и епархией, то есть с лицом, подавшим заявку.

При этом в КИО отметили, что в ноябре 2017 года Комитетом было выдано епархии разрешение на передачу собора по договору безвозмездного пользования приходу — фактическому пользователю Сампсониевского собора. Соответствующий договор безвозмездного пользования заключён, и таким образом епархия и приход несут ответственность за их выполнение перед государством.

Решение по делу о передаче Сампсониевсокго собора Церкви вынесут 12 марта.

Русская линия