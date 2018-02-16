По сообщению сайта Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, в соцсетях распространяется информация о готовящихся украинскими националистами актах вандализма в святых пещерах обители с целью дальнейшего захвата Лавры, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Провокации запланированы на сегодня, 16 февраля. Ожидается, что молодые люди, которые называют себя членами «Правого сектора» и «С-14» могут осуществить попытку проникновения в Пещеры с целью надругательства над ними. В случае препятствия, праворадикалы готовы к применению силы.

В связи с этим наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел направил письма президенту, премьер-министру, генпрокурору, главному военному прокурору, министру внутренних дел, председателю Службы безопасности Украины, а также Киевскому городскому председателю, председателю Национальной полиции Украины, начальнику Печерского УП ГУНП в Киеве.

Братия монастыря во главе с наместником также просит всех верующих Украинской Православной Церкви о молитвенной поддержке в этот непростой для Лавры день, чтобы не произошло надругательство над святыней Вселенского Православия.

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