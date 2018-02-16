Непоследовательность в своих действиях и заявлениях привела к падению рейтинга СДПГ и отставке Мартина Шульца с поста лидера партии…

Немецкие социал-демократы, которые до парламентских выборов обещали, что уйдут в оппозицию к канцлерин Ангеле Меркель, но в итоге согласились на коалицию с ней в обмен на пост главы министра финансов, дорого поплатились за свою непоследовательность.

Политическое шараханье социалистов из стороны в сторону очень не понравилось немецким избирателям, и как сообщает «Немецкая волна», Социал-демократическая партия Германии только за последний месяц потеряла два процента в рейтинге поддержки избирателей.

В результате на сегодняшний день партия имеет лишь 16 процентов поддержки. Такие результаты опроса Deutschlandtrend обнародованы в четверг, 15 февраля, немецким телеканалом ARD по итогам проведенного опроса. Между тем еще год назад данные этого же опроса свидетельствовали о поддержке СДПГ на уровне 32 процентов.

Не принесло ничего хорошего СДПГ и заявление Мартина Шульца об отставке с поста лидера партии, которое он сделал после заключения соглашения о коалиции с ХДС/ХСС Меркель.

Одновременно обнародованный опрос показал увеличение уровня поддержки партии евроскептиков «Альтернатива для Германии» (АдН) на один процентный пункт — до 15 процентов.

Блок ХДС/ХСС также не потерял ни одного пункта и остался на прежних позициях в 33 процента. Свободные демократы (СВДП) потеряли один процентный пункт. Поддержка «Левых» осталась стабильной на уровне 11 процентов, «Зеленые» улучшили результат и получили 13 процентов в рейтинге.

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