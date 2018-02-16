15 февраля 2018 года, в праздник Сретения Господня, в актовом зале Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия состоялось вручение приказа о государственной аккредитации ОЦАД, сообщает пресс-служба ОЦАД.

Торжественное заседание открыл митрополит Волоколамский Иларион. Ректор Общецерковной аспирантуры подчеркнул, что с получением лицензии «открывается новая страница в истории нашего образовательного учреждения, рожденного по благословлению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и задуманного Предстоятелем Русской Православной Церкви как научный и научно-методический центр в сфере теологии, как вуз нового типа, призванный решать актуальные задачи современного церковного и светского образования».

Особую благодарность за поддержку теологии, за конструктивное сотрудничество архипастырь выразил министру образования и науки России Ольге Васильевой и заместителю министра образования и науки, руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергею Кравцову.

В свою очередь Сергей Кравцов поздравил всех присутствующих с праздником Сретения Господня и с успешным завершением процедуры аккредитации ОЦАД. Глава Рособрнадзора подчеркнул, что после тщательной проверки было признано, что качество образования, которое обеспечивает Общецерковная аспирантура и докторантура, соответствует требованиям федерального стандарта.

Отметив, что «теология — это, прежде всего, нравственная основа нашего общества», С. Кравцов сказал: «На мой взгляд, человек может верить, может не верить, но то, что у него должны быть нравственные основы, что он должен быть воспитан, знать историю нашей страны, историю нашей культуры — это очевидно. Я вижу, что с каждым годом все больше и больше людей приходят в храм, и думаю, что многие приходят именно за этими нравственными основами».

Затем руководитель Рособрнадзора вручил митрополиту Волоколамскому Илариону свидетельство о государственной аккредитации религиозной организации — духовной образовательной организации высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» по теологии (высшее образование — магистратура и теология, высшее образование — подготовка кадров к высшей квалификации).

Завершая церемонию, митрополит Иларион заверил собравшихся в том, что Общецерковная аспирантура и в дальнейшем будет стараться соответствовать тем высоким стандартам и требованиям, которые Министерство образования и науки Российской Федерации предъявляет к высшим учебным заведениям.

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