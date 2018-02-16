В немецкой прессе начали появляться статьи с резкой критикой действий украинского президента, который так и остался олигархом…

Президент Украины Пётр Порошенко, получивший свой пост на волне революции в Киеве, постепенно теряет поддержку на Западе, который некогда активно приветствовал майдан. Теперь даже в немецких изданиях, которые все последние годы были настроены откровенно антироссийски, появляются статьи с резкой критикой украинского лидера.

«Страна бедствует, а её президент проводит отпуск на Мальдивах: на Украине растёт разочарование президентом Петром Порошенко, который начинал свою политическую деятельность в роли реформатора. Для него имеют значение только деньги?» — задаётся вопросом Кристиан Эш, журналист Der Spiegel (перевод InoPressa.Ru).

«Зачем вести одну жизнь, если можно позволить себе две? Вероятно, так подумал Пётр Порошенко, когда полетел в отпуск в начале года. Пока украинское телевидение показывало, как президент с женой и детьми отмечал православное Рождество, семья Порошенко в действительности проводила отпуск на Мальдивах. (..) А так как никто не должен был узнать об этом, Порошенко путешествовал под вымышленным именем: Петро Инкогнито», — повествует журналист.

«Ровно четыре года прошло после Евромайдана в Киеве, но ни сограждане Порошенко, ни его партнёры за границей всё ещё не знают, с кем имеют дело: с президентом, который намерен проводить серьёзные реформы, как он обещал после победы на выборах в мае 2014 года, или с бизнесменом, который использует должность прежде всего для обогащения?» — говорится в статье.

«Порошенко собирался вести страну на Запад, (..) обещал прозрачность и реформы, а также быстрое окончание войны в Донбассе. Спустя четыре года война продолжает бушевать, реформы застопорились, доходы резко сократились», — констатирует Эш.

«Запад, приветствовавший протесты на майдане, также разочарован тем, что Порошенко очень неохотно ведет борьбу с коррупцией», — отмечает автор. Прошло четыре года после свержения Януковича, но ни один высокопоставленный чиновник не был осужден за коррупцию.

«Порошенко не хочет реформ? И, если это так, то чего он хочет? На этот вопрос есть разные ответы, смотря кого спрашивать», — продолжает корреспондент.

Так, по мнению Михаила Саакашвили, экс-президента Грузии и украинского политика без паспорта, Порошенко жаждет денег, все остальное для него не имеет значения. «Его идея звучит так: деньги. Реформы для него просто пиар. Деньги — вот что реально», — говорит Саакашвили.

«Не было ли наивным ожидать от миллиардера, что он сможет побороть коррупцию на Украине? Да ещё и от того, кто некоторое время служил министром экономики при коррумпированном президенте Януковиче?» — задаётся вопросами автор статьи.

Одним словом, разочарование Киевом в Европе нарастает, а вместе с ним вскоре может быть свёрнута и политика наибольшего благоприятствования Украине. И это будет иметь для Украинского государства самые неприятные последствия. Ведь в обмен на помощь европейцы начнут требовать от украинской элиты конкретных результатов, а с ними на Украине как раз большие проблемы.

Причина этого проста. Украинские политики и бизнесмены сделали свои состояния не без помощи коррупции и потому откровенно боятся создавать независимые антикоррупционные органы, которые могут в любой момент взяться за них самих.

Русская линия