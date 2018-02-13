Русская линия
Сводка новостей от 13 февраля 2018

Протоиерей Николай Данилевич: Даже при советской власти священников не судили и не сажали в тюрьмы за то, что они кого-то не отпели
Секретариат Всеукраинского совета церквей обеспокоен вмешательством украинских чиновников во внутреннюю религиозную и богослужебную практику конфессий…

Протоиерей Николай ДанилевичСекретариат Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) на своём заседании 6 февраля 2018 года высказался категорически против вмешательства государственных органов во внутреннюю религиозную и богослужебную практику конфессий, а именно в порядок совершения Таинств и обрядов. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел со ссылкой на сайт Отдела внешних церковных связей УПЦ.

Данный вопрос возник в связи с тем, что 11 января 2018 года прокуратура Запорожской области, ссылаясь на статью 161 УК Украины («нарушение равноправия граждан в зависимости от их рассовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам»), открыла уголовное производство в отношении «выборочного подхода к осуществлению религиозных обрядов, предпочитая тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ-МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями».

Члены Секретариата разделили обеспокоенность данным уголовным производством и согласились с позицией представителя канонической УПЦ протоиерея Николая Данилевича, который подчеркнул, что это является опасным прецедентом для всех конфессий, поскольку создаёт возможность вмешательства и регулирования государственными структурами порядка предоставления или совершения церковных Таинств и обрядов.

В частности, представитель УПЦ, вспомнив о советских временах в истории Церкви, сказал: «Мне неизвестны факты, чтобы советская власть заставляла определять обряды или Таинства (религиозную практику) других конфессий через уголовное преследование. Да, гонения на Церковь были жестокие, но во внутреннюю религиозную практику Церкви советская власть не вмешивалась. Иными словами, священников не судили и не сажали в тюрьмы за то, что они кого-то отпели или не отпели, окрестили или не окрестили и т. д.».

Русская линия

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Протоиерей Николай Данилевич: Даже при советской власти священников не судили и не сажали в тюрьмы за то, что они кого-то не отпели
Секретариат Всеукраинского совета церквей обеспокоен вмешательством украинских чиновников во внутреннюю религиозную и богослужебную практику конфессий...

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