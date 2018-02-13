В Республике Сербской почтили память жертв резни, которую устроили хорваты в селах Дракулич, Шарговац, Мотике и на руднике Раковац в 1942 году…

Скорбные торжества начались Литургией в храме Св. Георгия в селе Дракулич, а возле мемориального склепа была отслужена панихида по погибшим. Официальные лица Республики Сербской возложили венки, сообщает Православие.Ru.

Хорватские усташи 7 февраля 1942 года только за один день убили 2 370 сербских мирных жителей, среди которых был 551 ребёнок. Резню организовал усташский комендант так называемой Хорватской Краины Виктор Гутич, а возглавлял католический приходской священник монастыря Петричевац в Баня-Луке Мирослав Майсторович-Филипович.

На торжествах в Дракуличе присутствовали президент Республики Сербской Милорад Додик, премьер Желька Цвиянович, министры и парламентские делегации.

Президент Республики Сербской, почтив память сербских жертв в Дракуличе, призвал Хорватию признать геноцид сербов во Второй мировой войне.

Додик подчеркнул, что Дракулич только одно из многих мест, где убивали сербов, и добавил, что в этих злодеяниях наряду с независимым государством Хорватия виновны и коммунистические власти из-за своего отношения к преступлениям НГХ.

«Я посещаю многие места страданий и вижу, что на многих памятниках написано, что это жертвы фашистского террора, хотя 99 из 100 были сербами. Мы должны из всех наших учебников и официальных обращений выбросить слова „жертвы фашистского террора“, так как речь идёт об убийствах сербов государством усташей, которое было сформировано именно ради этого уничтожения», — подчеркнул президент Республики Сербской.

Президент Додик сказал, что это страшный день для сербского народа из этих краев. «Когда я приезжаю сюда, меня всегда охватывает грусть, не позволяющая мне сказать что-то разумное о дне, когда все мы должны молчать; но в то же время это день, когда все мы должны восстать и дать обет, что мы никогда не забудем», — подчеркнул он.

Президент Республики Сербской повторил, что сербы всегда искали свободу и стремились к ней и что сегодняшняя Республика Сербская граница этой свободы. «Если бы не было Республики Сербской, вероятно, мы бы здесь и не собирались. Республика Сербская — гарантия, что это не будет забыто», — сказал Додик.

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