Пётр Порошенко не знает, как избавиться от своего бывшего соратника Саакашвили — украинские пограничники выдворили его в Польшу, но тот пообещал вернуться…

Борьба между собой бывших соратников по революции вещь для истории привычная. В былые времена она неминуемо заканчивалась ледорубом в черепе одного из таких революционеров и торжеством другого. Но ныне другие времена, и, слава Богу, за ледорубы никто пока не хватается, однако и без применения грубой силы тоже не обходится.

Вчера бывшего соратника Петра Порошенко по майдану и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в грубой форме (очевидно, по указанию с самого верха) выволокли из ресторана на улицу, одели наручники и отправили на самолёте в Польшу, откуда он и прибыл на Украину несколько месяцев назад.

Впрочем, история на этом, скорее всего, не закончится. Уже вскоре после ареста в Интернете появилось видео, где видно, что Саакашвили выволакивают на улицу за волосы, что, безусловно, является унижением для бывшего президента Грузии. Зная его злопамятность, можно предположить, что он сделает всё, чтобы вернуться в Киев и отомстить за свою поруганную честь.

Уже сегодня Саакашвили намерен дать в Варшаве специальную пресс-конференцию, во время которой расскажет, как собирается проникнуть на Украину. Польские власти, кстати, в этом весьма заинтересованы. Ведь это ещё один рычаг для воздействия на поддерживающий бандеровцев Киев. Не случайно, поляки тут же предоставили Саакашвили государственную охрану.

«Меня хорошо встретили в Польше. А украинская сторона повела себя возмутительно. Меня незаконно похитили. Но Польша показала себя с наилучшей стороны, я очень благодарен им», — заявил политик, слова которого приводят Вести.Ru.

Встречавшим его в аэропорту Варшавы депутатам польского Сейма Саакашвили пообещал продолжить борьбу на Украине и в Грузии, а произошедшее в Киеве назвал актом, за который кому-то придётся ответить.

Сейчас Михаил Саакашвили находится в одном из отелей польской столицы. Он уже сообщил журналистам, что собирается вновь прорваться на Украину и теперь продумывает все нюансы своего предприятия.

Что же сказать, не повезло Петру Порошенко с бывшим соратником, — его в дверь, а он в окно. Так ведь и до ледоруба, не дай Бог, дойдёт. Впрочем, хотелось бы верить, что революционеры рано или поздно договорятся и обойдётся без этого.

Русская линия