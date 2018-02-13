Проблема плохой дисциплины и вседозволенности учеников в школе, а также последние вопиющие случаи нападения учащихся на своих сверстников и учителей заставляют задуматься над тем, что можно предпринять, чтобы навести в школе хоть какой-то порядок.

Конечно, лучшей альтернативой для любого школьного обучения является семейное образование, однако далеко не все родители сегодня готовы пойти на такие жертвы ради своих детей и тратить своё драгоценное время вместо карьеры на воспитание и образование чад.

Помимо этого, необходимо учесть, что в российской школьной системе присутствует огромный минус — это обязательное для всех образование. То есть в школу должны идти все — и те, кто хочет учиться, и те, кто категорически этого не хочет, и прилежные ученики, и откровенные хулиганы. При этом все знают, что получается, если в бочку мёда добавить ложку дёгтя.

Однако таковы современные реалии, и с этим приходится мириться. Проблема сейчас в другом — в том, как навести в этой испорченной «медовой бочке» хоть какой-то порядок.

Свой рецепт по этому поводу предложил глава Миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов, который считает, что в школе необходимо ввести обязательную отметку за поведение и учитывать её при возможном поступлении ученика в вуз, сообщает официальный сайт Архангельской епархии.

«Главный вопрос родителей к учителям звучит так: „Как учится мой ребенок!?“ А раньше во все времена главным было то, как ведёт себя школьник. Главными оценками были оценки поведения и прилежания. Потому что отличник, который ведёт себя плохо, всё равно скатится к плохим оценкам, потому что не привык трудиться», — заявил священник.

В связи с этим он призвал восстановить былую практику, когда с четвёркой по поведению ученика «не брали в престижные вузы типа МГУ», а «с тройкой светил только техникум». «Почему сейчас нельзя вернуть оценки по поведению и прилежанию в школьные дневники? Ведь на самом деле это главные оценки, определяющие нравственность школьника. Они изгнаны из дневников при молчаливом попустительстве родителей!», — отметил отец Евгений.

Впрочем, стоит признать, что данное нововведение вряд ли решит все проблемы дисциплины в школе, ведь ученики-хулиганы — это чаще всего те, кто принципиально не хочет учиться и воспринимает школу, как тюрьму, в которой ему предстоит провести 9 лет. Таких вряд ли напугаешь непоступлением в вуз, когда они и в ПТУ не сильно стремятся.

Однако, в какой-то мере это может помочь и принести определённые положительные результаты, ведь оценка за поведение даст учителям дополнительную возможность влиять на школьный коллектив.

Русская линия