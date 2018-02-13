Ещё совсем недавно русские были одной из самых пьющих наций во всём мире, а сейчас уже можно сказать, что пить в России практически перестали (относительно прежних показателей, конечно). В больших городах на улице крайне редко можно встретить пьяных, хотя в СССР пили много и практически все. Теперь этого не наблюдается.

Но что самое удивительное, россияне не только сократили потребление алкоголя, но и стали жёстче осуждать супружескую неверность и прелюбодеяние. Вещь ранее казавшаяся немыслимой. Ведь пьянство и повальный блуд — это два бича, которые ранее были свойственны постсоветскому обществу.

Так, согласно опросу ВЦИОМ, две трети россиян (64%) всегда или почти всегда осуждают супружеские измены, причём женщины (69%) критикуют измены чаще мужчин (57%), сообщает Интерфакс-Религия. Лишь 12% относятся к предательству своей второй половины как некой норме.

В 1991 году измены осуждали в целом 67%, однако резких критиков было заметно меньше: 35% говорили, что адюльтер — это «всегда предосудительно», сейчас таких 52%.

С особым нетерпением большинство респондентов относится к содомии: 79% осуждают содомские связи категорически или в большинстве случаев (в 1991 году — 71%), 15% – чаще всего нет (в том числе 9% в принципе не видят ничего предосудительного).

В ситуации, когда к аборту женщину вынуждают материальные трудности, 26% осуждают такое поведение и считают недопустимым. 38% считают это неприемлемым только в некоторых случаях, 28% – в принципе не осуждают.

Русская линия