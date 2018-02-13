По словам митрополита Волоколамского Илариона, Москва и Ватикан ещё не воплотили в жизнь то, о чём договорились в Гаване…

В Отделе внешних церковных связей всё ещё надеются, что смогут добиться от Католической церкви того, чтобы она повлияла на агрессивное поведение украинских униатов на Украине. Однако, как показывают последние действия Ватикана, эти надежды держатся на честном слове и вряд ли когда-то осуществятся.

Тем не менее, с дипломатической точки зрения первая встреча Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска дала церковным дипломатам Русской Православной Церкви очень много — теперь они могут регулярно напоминать католикам, что необходимо выполнить те договорённости, которые были подписаны в Гаване.

При этом всегда можно увязать выполнение Гаванской декларации с возможностью новой встречи Патриарха и Папы. Об этом, в частности, заявил председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК) в понедельник, во вторую годовщину встречи Патриарха Кирилла и Папы Франциска, которая прошла в Гаване 12 февраля 2016 года.

Подготовка к новой встрече Патриарха Московского и всея Руси с Римским Папой в настоящий момент не ведётся, отметил владыка Иларион. В то же время, по его словам, «у нас есть достаточно пространства, чтобы воплотить то, что было намечено на первой встрече», сообщает Интерфакс.

Более обтекаемо владыка Иларион высказался на этот счёт во время конференции в Вене, где собрались представители Ватикана и ближневосточных церквей для обсуждения вопросов помощи христианскому населению Сирии. От Католической церкви на форуме присутствовал глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, сообщает РИА Новости.

«Решение о том, где и когда встретиться, зависит от Папы и Патриарха. Решение встретиться в Гаване было неожиданным, это было общее решение этих двух людей. Я думаю, что когда они будут готовы встретиться снова, они найдут подходящее для этого место», — сказал митрополит Иларион.

Русская линия