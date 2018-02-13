Одностороннее решение о признании Иерусалима столицей Израиля, принятое президентом США Дональдом Трампом, привело к бойкоту всех американских политиков со стороны Палестины, и исключению американцев из переговорного процесса по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта как главных посредников.

Об этом стало ясно после встречи главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса и президента России Владимира Путина, которые провели вчера обстоятельные переговоры в Москве, сообщает Интерфакс.

«Мы заявляем, что начиная с нынешнего момента, мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника, так как мы выступаем против их действий», — заявил Аббас в понедельник во время встречи с Владимиром Путиным.

При этом, по его словам, у Палестины нет никаких противопоказаний к тому, чтобы формат посредничества в процессе урегулирования был многосторонним. «Например, — „квартет“ плюс какие-либо другие страны по образу того, как достигалась сделка по Ирану», — сказал Аббас.

В качестве обоснования своей позиции на переговорах Аббас привёл в пример ошибочные действия США. «Президент Трамп нас ещё раз удивил, это было пощечиной для нас: я имею в виду его решение перенести посольство США в Иерусалим и, соответственно, считать единый Иерусалим столицей Израиля», — сказал Аббас.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что Аббас намерен обсудить с российским лидером создание нового механизма международных посредников для урегулирования палестино-израильского конфликта взамен «ближневосточного квартета» и роль России в нём.

«Наша сторона официально заявляла, что США больше не могут играть лидирующую роль в переговорах между нами и Израилем. Поэтому мы сейчас в процессе поиска путей создания новой коалиции, нового механизма для переговоров между нами и Израилем, поскольку мы привержены процессу. На переговорах с Путиным фокус будет направлен на роль России в этом процессе», — сказал Нофаль.

Отвечая на вопрос о том, считают ли в Палестине, что формат «ближневосточного квартета» мёртв, и новый механизм придёт на его место, посол сказал: «да».

Таким образом, палестинцы пытаются воспользоваться оплошностью США и включить в переговоры по мирному урегулированию ближневосточного конфликта, как можно больше посредников, что соответствует их интересам. Ведь кто бы не вошёл в новый состав переговорщиков, они будут настроены против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.

Это явственно показало голосование в Генеральной ассамблее ООН, где решение Вашингтона не поддержала практически ни одна страна мира, и США оказались в полной изоляции.

Русская линия