Украинские чиновники, которые пришли к власти на волне очередной революции на майдане, в своей вражде к канонической Украинской Православной Церкви дошли до состояния, которое мало чем отличается от состояния большевиков, активно воинствовавших против Церкви и перешедших к активному сносу православных храмов.

Конечно, современные украинские революционеры — это далеко не большевики с их атеизмом и отрицанием существования Бога. Напротив, украинские чиновники — это всё крещённые люди, и они неизменно исповедуют себя православными. Хотя, если судить, по их делам, то православными они, возможно, и являются, а вот христианами вряд ли.

Древо познаётся по плодам, а дела украинских революционеров говорят о том, что они недалеко ушли от большевиков. Так, 9 февраля депутаты Киевского городского совета единогласно поддержали петицию украинских националистов о сносе храма канонической Украинской Православной Церкви в Десятинном монастыре в Киеве, сообщает «Религия в Украине».

Киевские депутаты настоятельно рекомендовали киевскому городскому председателю поручить структурным подразделениям исполнительного органа Киевского городского совета принять все возможные меры, направленные на снос православного храма.

Храм расположен на территории Национального музея истории Украины в центре Киева, и был построен с разрешения властей и при соблюдении всех необходимых процедур. Однако эти разрешения выдавали власти, которые были свергнуты нынешними революционерами, и теперь последние хотят отменить все выданные ранее документы.

С этой целью министерство культуры Украины во главе с одним из активных участников майдана Евгением Нищуком начало готовить иск в суд, который должен выдать разрешение на уничтожение храма. Об этом во время заседания Верховной Рады заявил сам Нищук. «Он установлен там незаконно. В 2012 году, очевидно, предшественники подписывали, мы знаем, как это делалось», — подчеркнул он.

По словам Нищука, министерство подготовило все документы для судебного иска. Их должны подавать объект хозяйственного права и Национальный музей истории Украины, на территории которого и находится храм. Глава Минкульта пообещал, что ведомство будет сопровождать весь этот судебный процесс, и возможно уже скоро мы станем свидетелями постыдного действа по сносу первого православного храма в Киеве, чего не было с самого падения советской власти.

Русская линия