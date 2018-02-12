Русская линия
Сводка новостей от 12 февраля 2018

За пост канцлера Меркель отдала социал-демократам кресло министра финансов
Согласно коалиционному соглашению между ХДС и СДПГ, главой Германии останется Ангела Меркель, но её власть будет существенно ограничена…

Ангела МеркельАнгела Меркель, которая уже 12 лет возглавляет Германию, планирует сохранить за собой пост председательницы Христианско-демократического союза и канцлерин ФРГ ещё как минимум один срок. Об этом она заявила в воскресенье, 11 февраля, в эфире программы Berlin direkt телеканала ZDF, сообщает «Немецкая волна».

По её мнению, «эти две должности должны быть в одних руках, чтобы иметь возможность управлять стабильным правительством». Однако, чтобы договориться с немецкими социал-демократами о парламентской коалиции Меркель пришлось поступиться одним из важнейших постов в правительстве — креслом министра финансов.

Таким образом, власть канцлерин будет существенно ограничена социал-демократами, которые смогут навязывать христианским демократам свои правила игры в финансовом секторе Германии.

Сама Меркель признала, что решение отдать пост главы Минфина СДПГ было «болезненным», однако, в противном случае она бы не получила кресло канцлера и переговоры по коалиции оказались бы сорваны.

Вместе с тем бессменная глава Германии надеется, что социал-демократы не станут слишком её ограничивать, ведь «принципы финансовой политики закреплены в коалиционном соглашении», и поэтому «министр финансов от социал-демократов не сможет делать всё, что захочет».

Говоря о формировании правительства, канцлерин отметила, что 26 февраля на съезде ХДС будут названы имена кандидатов от партии на должности министров в ведомствах, которые, согласно коалиционному соглашению, отойдут ХДС.

По словам Меркель, при нормальных обстоятельствах ХДС подождала бы с этим шагом, пока члены Социал-демократической партии не проголосуют относительно поддержки большой коалиции.

Результат голосования СДПГ объявит 4 марта. Но учитывая внеочередной характер съезда ХДС важно сообщить делегатам, кто от партии возглавит министерства, добавила Меркель, отметив, что это будут как опытные, так и молодые политики.

Русская линия

  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку
  • Читать в Телеграм

В Новочеркасске помянули генерала Алексея Каледина
По инициативе Скобелевского комитета в кафедральном соборе города была совершена панихида по атаману, 100-летие трагической гибели которого отмечалось в минувшее воскресенье...

Святейший Патриарх Кирилл скорбит о жертвах трагедии в небе над Подмосковьем
В результате крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск погибли 71 человек...

Митрополит Волоколамский Иларион: Многодетные семьи должны пользоваться особой заботой и покровительством государства
Глава ОВЦС предложил сделать для многодетных приоритетной получение жилья и бесплатного образования...

Украинские власти начали сносить храмы
Комиссия КГГА поддержала петицию украинских националистов о сносе «незаконного» храма Десятинного монастыря Киева...

Патриарх Антиохийский Иоанн Х: «Россия — это у нас основной помощник»
Предстоятель Антиохийской Церкви выразил благодарность Русской Православной Церкви и властям России за помощь в восстановлении православных храмов в Сирии...

За пост канцлера Меркель отдала социал-демократам кресло министра финансов
Согласно коалиционному соглашению между ХДС и СДПГ, главой Германии останется Ангела Меркель, но её власть будет существенно ограничена...

Русская Православная Церковь сможет выдавать государственные дипломы по богословию
Общецерковная аспирантура получила государственную аккредитацию на право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки 48.00.00 — «Теология»...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти видного российского военачальника князя В.М.Долгорукова-Крымского, а также поэта, писателя и дипломата А.С.Грибоедова...

Памяти Георгиевского кавалера
В Новочеркасске открылась выставка реликвий первого выборного атамана Всевеликого войска Донского Алексея Каледина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика