Согласно коалиционному соглашению между ХДС и СДПГ, главой Германии останется Ангела Меркель, но её власть будет существенно ограничена…

Ангела Меркель, которая уже 12 лет возглавляет Германию, планирует сохранить за собой пост председательницы Христианско-демократического союза и канцлерин ФРГ ещё как минимум один срок. Об этом она заявила в воскресенье, 11 февраля, в эфире программы Berlin direkt телеканала ZDF, сообщает «Немецкая волна».

По её мнению, «эти две должности должны быть в одних руках, чтобы иметь возможность управлять стабильным правительством». Однако, чтобы договориться с немецкими социал-демократами о парламентской коалиции Меркель пришлось поступиться одним из важнейших постов в правительстве — креслом министра финансов.

Таким образом, власть канцлерин будет существенно ограничена социал-демократами, которые смогут навязывать христианским демократам свои правила игры в финансовом секторе Германии.

Сама Меркель признала, что решение отдать пост главы Минфина СДПГ было «болезненным», однако, в противном случае она бы не получила кресло канцлера и переговоры по коалиции оказались бы сорваны.

Вместе с тем бессменная глава Германии надеется, что социал-демократы не станут слишком её ограничивать, ведь «принципы финансовой политики закреплены в коалиционном соглашении», и поэтому «министр финансов от социал-демократов не сможет делать всё, что захочет».

Говоря о формировании правительства, канцлерин отметила, что 26 февраля на съезде ХДС будут названы имена кандидатов от партии на должности министров в ведомствах, которые, согласно коалиционному соглашению, отойдут ХДС.

По словам Меркель, при нормальных обстоятельствах ХДС подождала бы с этим шагом, пока члены Социал-демократической партии не проголосуют относительно поддержки большой коалиции.

Результат голосования СДПГ объявит 4 марта. Но учитывая внеочередной характер съезда ХДС важно сообщить делегатам, кто от партии возглавит министерства, добавила Меркель, отметив, что это будут как опытные, так и молодые политики.

Русская линия