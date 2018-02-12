Глава Антиохийского Патриархата Блаженнейший Патриарх Иоанн X в интервью РИА Новости заявил, что православные сирийцы, которые пострадали в результате военных действий в Сирии, благодарны России и Русской Православной Церкви за ту помощь, которую они оказывают для восстановления мирной жизни в этой стране.

«Мы непрерывно работаем над восстановлением наших церквей. Три года назад мы восстановили три церкви. Сейчас восстанавливается древний монастырь в деревне Маалюля», — заявил Патриарх Иоанн, отметив, что это стало возможным благодаря российской помощи.

«В декабре я был в России, где встречался с президентом Владимиром Путиным, а также со Святейшим патриархом Кириллом. Мы обсуждали эти вопросы. Российская сторона проявила интерес и заверила нас в том, что будет и дальше помогать нам выстраивать мир и стабильность в нашей стране с помощью гуманитарных акций», — отметил Его Блаженство.

Предстоятель Антиохийской Церкви заявил, что в Сирию «приходит некоторое количество помощи от других стран», но «Россия — это у нас основной помощник». «Мы благодарны Владимиру Путину, Святейшему патриарху Кириллу и в целом всему российскому народу за ту помощь, которую они оказывают», — отметил Патриарх Иоанн.

Говоря о военных действиях, которые продолжаются в Сирии, глава Антиохийского Патриархата отметил, что «террористические акты, которые здесь совершаются и война, которая здесь идёт, не относятся к какой-то конкретной религии или нации, разрушаются как церкви, так и мечети, умирают как христиане, так и мусульмане».

Тем не менее, по заверению Его Блаженство, христианство всё ещё живо в Сирии. «Мы верим, что Сирия будет лучшей, чем до войны. Мы видим, что христиане возвращаются в свои дома в Хомсе и Алеппо. Они восстанавливают инфраструктуру и все остальное, что связано с мирной жизнью. Мы надеемся, что это будет продолжаться и впредь», — отметил Патриарх Иоанн.

Русская линия