Святейший Патриарх Кирилл скорбит о жертвах трагедии в небе над Подмосковьем

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл скорбит о случившейся вчера в небе над Подмосковьем трагедии и молится об упокоении всех невинных жертв авиакатастрофы, сообщил руководитель Патриаршей пресс-службы иерей Александр Волков, сообщает Патриархия.Ru.

11 февраля 2018 года самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва ― Орск пропал с радаров через несколько минут после вылета из московского аэропорта Домодедово. Обломки самолета нашли в Раменском районе Московской области, вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По сообщению ТАСС, более 60 пассажиров были жителями Оренбургской области, четыре члена экипажа были жителями Саратовской области. Выживших нет. Список погибших опубликован на сайте МЧС России.

12 февраля объявлен днём траура в Оренбургской области. Жители Оренбурга и Орска в эти дни выражают соболезнования и несут цветы и свечи к импровизированным мемориалам. Правительство Саратовской области пообещало выплатить семьям жертв крушения самолета Ан-148 по миллиону рублей.

Предстоятель Русской Православной Церкви благословил возносить молитвы обо всех погибших в этой авиакатастрофе и молиться об укреплении родных и близких.

По данным секретаря Орской епархии протоиерей Сергий Баранов, в аэропорту Орска дежурит духовенство епархии, которое оказывает духовную помощь родственникам и близким погибших. В Иверском женском монастыре Орска сегодня ночью была совершена заупокойная Литургия, на которой были вознесены молитвы о жертвах авиакатастрофы.

Сегодня утром епископ Орский и Гайский Ириней также совершил Божественную литургию и панихиду в кафедральном соборе великомученика и победоносца Георгия Орска. В богослужении приняло участие всё духовенство Орска.

По благословению епископа Иринея во всех храмах епархии в течение сорока дней будут совершаться панихиды об упокоении погибших при крушении самолета Ан-148.

Русская линия