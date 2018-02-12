ОВЦС Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион" class="post_img" src="/images/2010/17292.jpg" style="width: 316px; height: 200px; float: right; margin: 4px 10px;" />Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» призвал российские власти установить приоритет для многодетных семей «в вопросах предоставления жилья и в вопросах, касающихся устройства детей на учебу», сообщает Интерфакс-Религия.

Комментируя семейную политику российских властей, архипастырь Русской Православной Церкви подчеркнул, что многодетные семьи должны пользоваться особой заботой и покровительством государства. В связи с этим он напомнил, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в январе в Совете Федерации, говорил о необходимости принятия специального закона о многодетных семьях.

По мнению владыки Илариона, действия по поддержке многодетных семей должны сопровождаться повышением пособий и предоставлением гарантий социальной защиты, а также специально выработанной политикой в информационном пространстве. «СМИ могли бы сыграть ключевую роль в поддержке таких семей, создавая образ благополучной многодетной семьи», — отметил председатель ОВЦС.

Ранее Патриаршая комиссия по делам семьи, защиты материнства и детства представила российским парламентариям перечень мер, принятие которых могло оказать существенную поддержку российским семьям.

В докладе протоиерея Димитрия Смирнова, направленном Совету Федерации и Государственной Думе, было упомянуто, что российские учёные просемейного направления уже давно разработали и много лет предлагают целую систему тщательно проработанных мер по поддержке семьи.

Среди них: серьёзное снижение налогов для многодетных семей; снижение налогов на доходы физических лиц, а также квартплаты и других подобных платежей пропорционально числу детей в семье; значительное уменьшение подушевых коммунальных начислений при рождении в семье детей; расчет прожиточного минимума не на отдельного человека, а на семью с несколькими детьми; льготные цены на междугородний проезд для многодетных семей; начисление пенсии по старости с учетом числа рожденных и воспитанных детей и безоговорочный уход в страховом стаже всего срока ухода за детьми; создание условий, позволяющих матери оставаться дома с детьми, а не работать вне семьи; создание государственной программы погашения расходов на покупку жилья при рождении каждого ребенка; освобождение одиноких матерей и многодетных родителей от необходимости самостоятельно собирать справки и подтверждающие документы для получения льгот и мер поддержки.

Русская линия