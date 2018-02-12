|Сводка новостей от 12 февраля 2018
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В Новочеркасске помянули генерала Алексея Каледина
Святейший Патриарх Кирилл скорбит о жертвах трагедии в небе над Подмосковьем
Митрополит Волоколамский Иларион: Многодетные семьи должны пользоваться особой заботой и покровительством государства
Украинские власти начали сносить храмы
Патриарх Антиохийский Иоанн Х: «Россия — это у нас основной помощник»
За пост канцлера Меркель отдала социал-демократам кресло министра финансов
Русская Православная Церковь сможет выдавать государственные дипломы по богословию
Этот день в Русской истории