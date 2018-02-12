В Атаманском дворце в Новочеркасске открылась выставка вещей первого выборного атамана Всевеликого войска Донского Алексея Каледина, приуроченная к 100-летию со дня его гибели, сообщает DonDay.

Впервые выставлены все мемориальные реликвии, относящиеся к генералу Каледину, и горожане могут своими глазами увидеть уникальные экспонаты, долгое время хранившиеся за границей.

В числе экспонатов находятся ордена, наградное оружие, портреты, документы и личные вещи, поступившие в музей ещё в 1919 году после смерти вдовы атамана. Позже эти ценности были вывезены за границу и хранились в столице Чехии, в Пражском национальном музее, а в 1946 году вернулись в Новочеркасск, однако в советское время не выставлялись.

«Самые уникальные экспонаты выставки — это награды. Среди них есть очень редкий орден Белого Орла, который не присутствует в постоянной экспозиции. После выставки такие вещи снова вернутся в хранилище», — рассказала заведующая отделом Атаманского дворца Музея истории донского казачества Светлана Чибисова.

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