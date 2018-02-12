7 февраля 2018 года, в день памяти святителя Григория Богослова, опубликован приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о государственной аккредитации Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, сообщил пресс-секретарь Общецерковной аспирантуры и докторантуры Всеволод Селин.

По результатам аккредитационной экспертизы, в ходе которой эксперты оценили все основные виды образовательной и научной деятельности Общецерковной аспирантуры в соответствии с предъявляемыми государством требованиями, духовная школа решением Рособрнадзора была признана успешно прошедшей государственную аккредитацию.

Общецерковная аспирантура подтвердила право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки 48.00.00 — «Теология» на двух высших уровнях образования (магистратура и аспирантура), с правом выдачи диплома установленного государством образца.

Аспиранты, которые пройдут обучение по аккредитованной программе подготовки кадров высшей квалификации, смогут представлять свои работы к защите в диссертационном совете по теологии, включенном в сеть советов ВАК Министерства образования и науки России.

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