Русская линия
Сводка новостей от 12 февраля 2018

Русская Православная Церковь сможет выдавать государственные дипломы по богословию
Общецерковная аспирантура получила государственную аккредитацию на право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки 48.00.00 — «Теология»…

Богословие7 февраля 2018 года, в день памяти святителя Григория Богослова, опубликован приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о государственной аккредитации Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, сообщил пресс-секретарь Общецерковной аспирантуры и докторантуры Всеволод Селин.

По результатам аккредитационной экспертизы, в ходе которой эксперты оценили все основные виды образовательной и научной деятельности Общецерковной аспирантуры в соответствии с предъявляемыми государством требованиями, духовная школа решением Рособрнадзора была признана успешно прошедшей государственную аккредитацию.

Общецерковная аспирантура подтвердила право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки 48.00.00 — «Теология» на двух высших уровнях образования (магистратура и аспирантура), с правом выдачи диплома установленного государством образца.

Аспиранты, которые пройдут обучение по аккредитованной программе подготовки кадров высшей квалификации, смогут представлять свои работы к защите в диссертационном совете по теологии, включенном в сеть советов ВАК Министерства образования и науки России.

Русская линия

  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку
  • Читать в Телеграм

В Новочеркасске помянули генерала Алексея Каледина
По инициативе Скобелевского комитета в кафедральном соборе города была совершена панихида по атаману, 100-летие трагической гибели которого отмечалось в минувшее воскресенье...

Святейший Патриарх Кирилл скорбит о жертвах трагедии в небе над Подмосковьем
В результате крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск погибли 71 человек...

Митрополит Волоколамский Иларион: Многодетные семьи должны пользоваться особой заботой и покровительством государства
Глава ОВЦС предложил сделать для многодетных приоритетной получение жилья и бесплатного образования...

Украинские власти начали сносить храмы
Комиссия КГГА поддержала петицию украинских националистов о сносе «незаконного» храма Десятинного монастыря Киева...

Патриарх Антиохийский Иоанн Х: «Россия — это у нас основной помощник»
Предстоятель Антиохийской Церкви выразил благодарность Русской Православной Церкви и властям России за помощь в восстановлении православных храмов в Сирии...

За пост канцлера Меркель отдала социал-демократам кресло министра финансов
Согласно коалиционному соглашению между ХДС и СДПГ, главой Германии останется Ангела Меркель, но её власть будет существенно ограничена...

Русская Православная Церковь сможет выдавать государственные дипломы по богословию
Общецерковная аспирантура получила государственную аккредитацию на право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки 48.00.00 — «Теология»...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти видного российского военачальника князя В.М.Долгорукова-Крымского, а также поэта, писателя и дипломата А.С.Грибоедова...

Памяти Георгиевского кавалера
В Новочеркасске открылась выставка реликвий первого выборного атамана Всевеликого войска Донского Алексея Каледина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика