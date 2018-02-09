Инфляция в стране продолжает оставаться на предельно низком уровне, а это даёт возможность понижать ставки по кредитам…

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) — до 7,5% годовых, что совпало с ожиданиями большинства участников рынка, сообщает Интерфакс.

ЦБ отмечает, что годовая инфляция остаётся на устойчиво низком уровне, а инфляционные ожидания постепенно снижаются. Вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась, подчеркивается в сообщении.

«Краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики», — подчеркивает Банк России. Кроме того, он обращает внимание на усиление неопределенности в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков.

«В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жёсткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году», — заявил ЦБ.

«После снижения выпуска в промышленности в ноябре 2017 года рост выпуска в декабре 2017 года возобновился в помесячном выражении (с исключением сезонности — ИФ). Настроения производителей сохраняются на относительно высоком уровне. В дальнейшем их поддержит рост внутреннего спроса на фоне увеличения реальных заработных плат, а также повышение темпов роста мировой экономики. Безработица находится на уровне, не создающем избыточного инфляционного давления», — описывают текущую экономическую ситуацию в ЦБ.

Всё это означает, что в России постепенно будет снижаться и процентная ставка по кредитам, как для населения, так и для бизнеса. А это может подстегнуть рост потребительской активности.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 марта 2018 года.

Российский рубль укрепился к доллару и евро на Московской бирже днем, отыгрывая решение ЦБ. Так, к 13:32 по московскому времени курс доллара на торгах Московской биржи составлял 58,01 руб./$ 1, что было на 10,5 копейки ниже уровня на 13:29 по московскому времени. В свою очередь евро опустился до 71,15 руб./EUR1 против 71,3 руб./EUR1 до объявления решения Банка России.

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