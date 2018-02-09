Если кто-то из современных российских безбожников и атеистов думает, что при помощи силовых действий и нападений на храмы сможет заставить христиан отказаться от своей веры, то эти представления, мягко говоря, наивные. Более того, каждое нападение на верующих, напротив, сплочает православные общины, которые объединяются в постигшем их горе.

Именно так произошло в Ростове-на-Дону, где 16 декабря 2017 года неизвестные совершили поджог храма в честь Донской иконы Божией Матери в парке имени Анатолия Собино в Железнодорожном районе города. Злоумышленники также разгромили и сожгли помещение воскресной школы. Но уже через полмесяца на пепелище старого храма трудами верующих появился новый (пока временный) храм, сообщает официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии.

В связи с постигшим приход Донской иконы Божией Матери несчастьем глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратился к пастве и всем неравнодушным жителям края с просьбой оказать посильную помощь в восстановлении сожжённого злоумышленниками храма.

В кратчайшие сроки усилиями благочинного Юго-Западного округа, настоятеля прихода и всех неравнодушных людей был установлен временный храм на месте сожженного злоумышленниками. Первое богослужение в нём было совершено уже 6 января 2018 года, а в праздник Рождества Христова, 7 января, в храме состоялась Божественная литургия.

6 февраля 2018 года над храмом был торжественно установлен крест. Освящение креста и молебен совершил секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского по Ростову-на-Дону, благочинный Юго-Западного округа протоиерей Иоанн Осяк в сослужении настоятеля прихода иерея Михаила Олексива.

За богослужением молились руководитель общественной организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов, прихожане храма Донской иконы Божией Матери и храмов благочиния.

По словам протоиерея Иоанна Осяка, в будущем пространство парка Собино будет украшать красивый деревянный храм. К празднику Светлого Христова Воскресения планируется установить большую детскую площадку на территории рядом с храмом.

Русская линия