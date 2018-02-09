Русская линия
Сводка новостей от 9 февраля 2018

Большевики опять провоцируют гражданскую войну
В Екатеринбурге современные сторонники большевизма уничтожили мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку…

Разбитая мемориальная доска Александру Колчаку в ЕкатеринбургеПопытки современных сторонников коммунизма и большевиков заставить всех граждан России почитать только тех исторических деятелей, которые им угодны, и которые воевали в годы Гражданской войны исключительно на стороне красных, провоцируют в стране всё новые и новые очаги напряжённости.

Не так давно мы стали свидетелями вопиющих случаев демонтажа и осквернения мемориальных досок адмиралу Александру Колчаку и генералу Маннергейму в Санкт-Петербурге. И вот теперь то же самое происходит в Екатеринбурге.

В столице Урала неизвестные сторонники большевицкой идеологии сначала разбили пополам, а потом и окончательно уничтожили мемориальную табличку белому адмиралу Александру Колчаку, размещавшуюся на доме по ул. Февральской революции 9, где располагается кафе-музей «Демидов», сообщает Накануне.Ru.

Характерно, что после петербургской истории с памятным знаком Колчаку свердловские коммунисты также просили местную прокуратуру проверить законность установки в Екатеринбурге таблички адмиралу, который воевал с большевиками в годы Гражданской войны. На это в надзорном ведомстве заявили, что доска не является мемориальной и нигде не зарегистрирована.

В результате 4 ноября прошлого года неизвестные нанесли по табличке удар тяжёлым предметом, от которого она раскололась и упала. Позже её фрагменты были водружены обратно. Однако в настоящее время памятный знак вновь исчез со стены дома.

Всё это означает, что коммунисты добились своего. Но стоит заметить, что такие большевицкие акции могут привести к серьёзному росту напряжённости в российском обществе. Ведь в ответ на выпады «красных» «белые» также могут пойти крушить мемориальные таблички тех, кто воевал в Гражданскую войну на стороне Ленина и Троцкого. В связи с этим возникает вопрос: кому это нужно?

Русская линия

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Большевики опять провоцируют гражданскую войну
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