После того, как владыку Агафангела вызвали в Киев и вручили высшую награду УПЦ, в Интернете появились предположения, что он вскоре может уйти на покой…

8 февраля 2018 года Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял у себя в Киеве правящего архиерея Одесской и Измаильской епархии митрополита Агафангела, которому в этом году исполняется 80 лет, сообщает официальный сайт Одесской епархии.

Формальной причиной встречи стало обсуждение предстоящего визита Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Одесскую епархию в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси и 180-летия Преображенского собора города Болграда и Одесской Духовной семинарии. Однако, по итогам встречи в Интернете появились предположения, что митрополит Агафангел в этом году может быть отправлен на покой.

Дело в том, что согласно церковному Уставу архиереи, достигшие возраста 75 лет, обязаны подавать прошение о почислении на покой. Владыка Агафангел является старейшим архипастырем Украинской Православной Церкви, который уже подавал такое прошение, но тогда оно удовлетворено не было. В этом году ему предстоит написать новое такое прошение, и, судя по тому, с какими неожиданными для самого митрополита Агафангела почестями его принял митрополит Онуфрий, в Киеве задумываются над тем, чтобы удовлетворить эту просьбу.

Поводом для таких предположений стало то, что в самом начале Блаженнейший Владыка тепло поздравил митрополита Агафангела с прошедшим Днём Ангела, подчеркнув, что в этом году правящий архиерей Одесской епархии отмечает и знаменательный юбилей — 80-летие со дня рождения. Но поздравлять с такими датами заранее обычно не принято. Тем не менее, правящему архиерею Одесской епархии вручили высшую церковную награду УПЦ.

В связи с этим Предстоятель УПЦ отметил, что «Вы, Владыка, всю свою жизнь посвятили Богу, построили много храмов и монастырей и всегда умели принимать важные и ответственные решения, которые требовали и мудрости, и мужества. В нелёгкие времена, когда многие боялись, Вы открыто и решительно выступали за единство и чистоту Православия, защищая народ Божий. И сегодня в присутствии архипастырей Украинской Православной Церкви, которые представляют здесь всю полноту нашей Церкви, вручаю Вам, дорогой Владыка, высшую награду — Знак отличия Предстоятеля УПЦ под номером три».

В ответном слове митрополит Агафангел сердечно поблагодарил Блаженнейшего Онуфрия, подчеркнув, что «для меня эта высокая награда стала настоящей неожиданностью, т.к. мы прибыли сюда, чтобы согласовать сроки и детали Вашего Первосвятительского визита в Одесскую епархию».

«Здесь, в Бессарабии, помнят визит в Измаил в конце сентября 1997 года Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, которого сопровождал ныне покойный Блаженнейший митрополит Владимир, — продолжил владыка Агафангел.

И Ваш визит в эти края для сотен тысяч верующих станет настоящим праздником, ведь они так любят Вас, Ваше Блаженство. Встреча с Вами, молитва под Вашим Первосвятительским омофором поднимет дух народа, укрепит его в нынешние нелегкие времена. Вместе с Вами, Ваше Блаженство, будут возносить молитвы к Богу и представители Поместных Церквей, которые прибудут в Одесскую епархию, чтобы разделить радость общения с Вами. Верю и надеюсь, что милостию Божией, Вашими усердными молитвами, дорогой наш Первосвятитель и Отец, предстоящие торжества пройдут благообразно и по чину, став знаменательным историческим событием не только для нашей страны, но и для всего православного мира. Еще раз благодарю Вас, Ваше Блаженство, за столь высокую оценку моих трудов во славу Божию. Признаюсь, я очень тронут сегодняшним событием и Вашим вниманием.

Вместе с Вами, Ваше Блаженство, мы более 25 лет служим Богу, защищая церковное единство и чистоту Православия. Вы достойно несёте тяжкий крест Предстоятеля Украинской Православной Церкви в нынешние нелегкие времена. Верю, что Господь и далее будет давать Вам силы для служения народу Божию на многие и благая лета".

Блаженнейший митрополит Онуфрий подчеркнул, что с радостью принимает приглашение владыки Агафангела и посетит Одессу, где совершит богослужения в Свято-Успенском и Свято-Иверском Одесских мужских монастырях, посетит с Первосвятительским визитом город Измаил и Болград, где возглавит чин Великого освящения Спасо-Преображенского собора, восстановленного после трагического пожара 2012 года.

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