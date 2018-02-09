Российские власти готовы и обязательно примут решение о выносе трупа Ленина из мавзолея на Красной площади, однако сделают они это только тогда, когда в обществе сложится по этому поводу определённый консенсус. Об этом во время презентации одной из своих книг заявила депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская, сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что, прежде всего, надо смотреть мнение общества. Люди готовы или люди не готовы? Нужно смотреть по отношению людей. Я уверена в том, что (президент РФ) Владимир Владимирович (Путин) обладает информацией, готовы люди к этому или не готовы. И когда-то будет принято новое решение. Когда это будет? Когда люди будут готовы», — сказала Поклонская.

Таким образом, представительница правящей партии в Госдуме фактически повторила тезисы, которые ранее озвучила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не так давно она постаралась заверить российских граждан в том, что власти понимают всю несуразность нахождения трупа Ленина в открытом доступе и хотели бы эту проблему решить, но конструктивно и без эксцессов.

«Я считаю, что идти напролом, ломать через колено в таких вопросах нельзя. Уверена, когда-то перезахоронение произойдёт. Его следует осуществить тогда, когда общество придёт к консенсусу по этой теме», — сказала Матвиенко в интервью газете «Аргументы и факты».

Она также отметила, что в стране ещё очень много людей, которые почитают Ленина, а потому власти не могут действовать в этом вопросе наотмашь.

«Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям, идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь. Ещё один очаг противостояния стране не нужен. И поэтому, я думаю, будет найден какой-то спокойный, неконфликтный способ решения этой проблемы», — заверила глава Совфеда.

По её мнению, это может быть решено путем проведения референдума, «что позволит выявить мнение большинства граждан». «Но это будет не сегодня и не завтра», — заключила Матвиенко.

Вопрос захоронения главаря большевиков обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришёлся на 2017 год — 100-летнюю годовщину Октябрьской революции. В марте депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.

В конце апреля в Госдуму был внесён законопроект о захоронении тела Ленина. Проект был внесён представителями ЛДПР и «Единой России», однако позднее единороссы отозвали свои подписи. Вместе с тем, более 60% россиян, по данным ВЦИОМ, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, причём половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает подождать какое-то время.

Русская линия