Русская линия
Сводка новостей от 9 февраля 2018

Очередная жертва страстного стремления славы любой ценой
В погоне за славой Герострата ещё один российский подросток решил отличиться антицерковной выходкой — тинэйджер на камеру затушил сигарету о лик Архангела Михаила…

Архангел МихаилДуховное невежество и непонимание того, к каким страшным последствиям может привести издевательство и глумление над православными святынями и иконами, толкает российскую молодёжь на поступки, которые просто ужасают.

Молодые люди, движимые тщеславием, думают только о том, что скажут и как оценят их действия окружающие подростки или пользователи соцсетей. Однако, отказываются задумываться над тем, что ждёт их после очередного кощунства или осквернения святыни.

Речь в данном случае не идёт об уголовном или каком-либо другом наказании, хотя и оно вполне реально в современной России. А о том, что бывает с богоборцами и безбожниками, которые поднимают руку на святыни.

Участь их, поистине, печальна, и хотя история знает немало примеров, когда восседавшие на престолах храмов в голом виде комсомолки потом раскаивались и обращались к Богу, тем не менее, немало в ней и тех, кто за свои деяния жестоко пострадал и умер в муках без покаяния.

Об этом стоит задуматься 18-летнему учащемуся Краснодарского монтажного техникума Егору Н., который опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии, где он на камеру тушит сигарету о лик Архангела Михаила у входа в храм станицы Мартанская.

В настоящее время по данному факту полицией проводится проверка, сообщили «Интерфаксу» в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю. Сам студент был задержан и, поскольку он оказался сопротивление полиции, арестован на 9 суток.

«Доследственная проверка будет продолжена. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, если своими действиями задержанный оскорбил чувства верующих», — добавил собеседник агентства.

В храме Архангела Михаила станицы Мартанская заявили, что действительно обнаружили на иконе следы воздействия сигареты. В связи с этим священнослужители Краснодарской епархии высказали желание поговорить с подростком и объяснить ему, как опасны его действия для него самого и его души.

Хорошо, если он искренне раскается в своём поступке. Хуже, если этого не произойдёт. Объявлять своим врагом Архангела Михаила — вещь совершенно безумная.

Русская линия

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Очередная жертва страстного стремления славы любой ценой
В погоне за славой Герострата ещё один российский подросток решил отличиться антицерковной выходкой — тинэйджер на камеру затушил сигарету о лик Архангела Михаила...

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