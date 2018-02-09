Еврейские власти усиливают военные патрули в Иерусалиме в связи с призывами палестинских организаций объявить евреям джихад…

Решение президента США Дональда Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля, серьёзно обрадовало еврейские власти, однако теперь они сталкиваются с существенными проблемами в сфере безопасности в Святом граде.

Арабы, разгневанные этим решением, участили свои атаки на евреев, и на этом фоне в Израиле существенно увеличилось число терактов.

В настоящее время командование еврейской армии приняло решение о повышении боевой готовности частей, расположенных в Иудее и Самарии в связи со звучащими в городах Палестинской автономии призывами к «дню гнева» и джихаду.

В районы возможных беспорядков направлены несколько дополнительных батальонов, увеличено количество поднятых в воздух аэростатов наблюдения, усилена охрана дорожной сети, сообщает NEWSru.co.il.

В последние дни в регионе увеличилось количество попыток терактов. Палестинские организации ХАМАС и «Исламский джихад» призывают жителей Палестинской автономии «идти в мечеть Аль-Акса и вступать в конфронтацию с израильскими военными».

Уже накануне были отмечены беспорядки в районе Эль-Хадада, Бейт-Фурика, Наби-Салах, Бейт-Джалы, Эль-Хадера. Ещё в нескольких местах, включая иерусалимский квартал Писгат-Зеэв, в руках арабов появились бутылки с зажигательной смесью. В районе Ариэля каменной атаке подвергся израильский автомобиль.

Ранее араб Абдель Карима Аделя Ааси напал на остановке в Ариэле на раввина Итамара Бен-Галя и нанёс ему ножевое ранение, от которого тот скончался в больнице. Еврейская полиция до сих пор ведёт поиски нападавшего.

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