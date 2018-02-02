Русская линия
Сводка новостей от 2 февраля 2018

Отец Александр Волков: Очередная встреча Патриарха Кирилла и папы Римского не готовится и не обсуждается
Пресс-секретарь Святейшего Патриарха заявил, что о визите главы Ватикана в Москву не входит в повестку дня межцерковного диалога…

Диакон Александр ВолковНовая встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском, равно как и возможный визит последнего в Россию, не являются предметом обсуждения в рамках межцерковного диалога, заявил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь Предстоятеля Русской Православной Церкви священник Александр Волков.

«Тема подобного визита не обсуждается в контексте двусторонних контактов между Русской Церковью и Католической Церковью, приоритетом являются активные совместные усилия по поддержке христиан в страдающих регионах, прежде всего на Ближнем Востоке, защита нравственных ценностей в обществе, поддержка семейных ценностей, миротворчество, различные стороны сотрудничества в академической сфере», — сказал священнослужитель.

12 февраля исполняется два года с момента исторической встречи Патриарха и папы в международном аэропорту Гаваны. Выступая на посвящённой годовщине исторического саммита пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский отметил, что не видит возможности приезда папы Римского в Россию из-за «неготовности общества».

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Отец Александр Волков: Очередная встреча Патриарха Кирилла и папы Римского не готовится и не обсуждается
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