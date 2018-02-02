Русская линия
Сводка новостей от 2 февраля 2018

Молдавия оказалась на пороге гражданской войны
По мнению молдавского президента Игоря Додона, если сепаратисты на молдавско-румынской границе не откажутся от своих планов присоединения к Румынии, в стране может вспыхнуть война…

Игорь ДодонПрезидент Молдавии Игорь Додон предупредил, что если горячие головы на границе Молдавии и Румынии не откажутся от своих планов и продолжат заявлять о присоединении семи молдавских сёл к Румынии, в стране может начаться гражданская война. Об этом он заявил в интервью местному телеканалу, фрагменты которого выложил в Фейсбуке, сообщает «Российская газета»

«Объединение с Румынией, за которое борется часть граждан Молдавии, означает гражданскую войну. В качестве президента я использую все законные способы для того, чтобы не допустить ликвидации государственности Республики Молдова», — заявил Додон.

31 января 2018 года стало известно, что семь молдавских сёл приняли «декларации об объединении с Румынией». В тот же день Игорь Додон заявил: «В течение последнего месяца представителями ряда населенных пунктов Молдавии были совершены действия антигосударственного, антинародного и антиконституционного характера. Речь идёт о так называемых „декларациях“, подписанных местными избранниками из соответствующих населенных пунктов. Данные декларации ставят перед собой цель: упразднение государства Молдавия и его включение в соседнее государство — Румынию». При этом он распорядился созвать Высший совет безопасности и выработать позицию по действиям, направленным на подрыв суверенитета.

Позднее президент Молдавии подчеркнул, что «объединение с Румынией подразумевает гражданскую войну». При этом Додон предположил, что определенные политики специально хотят дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии парламентских выборов. «Допускаю, что некоторые силы, которые понимают, что проигрывают выборы, преднамеренно разрабатывают этот сценарий и хотят дестабилизировать ситуацию. Но у них ничего не выйдет», — подытожил президент Молдавии.

Русская линия

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Молдавия оказалась на пороге гражданской войны
По мнению молдавского президента Игоря Додона, если сепаратисты на молдавско-румынской границе не откажутся от своих планов присоединения к Румынии, в стране может вспыхнуть война...

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