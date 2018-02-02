Глава Ватикана отказался от посещения в 2018 году Минска, визит в Москву им пока вообще не рассматривается…

Опасения некоторых православных верующих, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после встречи с папой Римским в Гаване решится пригласить его в Москву, ни на чём не основаны. Глава Ватикана ни разу не ступал на русскую землю, а потому в Русской Церкви, как и в самом Ватикане, понимают, что такой визит может вызвать серьёзные проблемы и волнения среди православных верующих в России.

Понимают это и российские католики. Так, генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский откровенно заявил, что не видит возможности для приезда папы Римского в Москву, сообщает Интерфакс.

«Выскажу своё личное, частное мнение. Я не вижу возможности приезда папы Римского в Россию. Российское общество пока ещё к этому не готово. Зачем торопить события?» — сказал он на пресс-конференции в Москве.

В качестве примера неготовности священник привёл слова одного из архиереев Белорусского экзархата, который заявил, что православные и католики верят в «разных Богов».

«Я думаю, что не так интерпретировали его слова, что-то не так было сказано, тем более информация появилась в украинском агентстве — могли не так перевести, но пока нет официального опровержения», — посетовал католический прелат.

Тем временем, стало известно, что в 2018 году папа Римский также решил не посещать Минск, хотя его туда усиленно приглашал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер даже обещал организовать в белорусской столице вторую встречу Патриарха Кирилла и папы Франциска.

«Папа сказал, что в этом году это уже невозможно, так как программа расписана, однако он очень-очень хотел бы приехать и надеется, что такая возможность будет», — рассказал глава Католической Церкви в Беларуси митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, который в настоящее время находится с визитом в Ватикане.

Русская линия