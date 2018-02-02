Русская линия
Сводка новостей от 2 февраля 2018

В Москве заявили, что готовы вернуть российских офицеров в СЦКК
Для этого Украине необходимо подписать документ, гарантирующий определённые условия работы российских представителей…

Донецк и ЛуганскВ российском МИДе заявили о том, что Россия готова незамедлительно вернуть своих офицеров в Совместный центр по контролю и координации на Донбассе, однако сделает это только при условии, что Украина подпишет документ, гарантирующий определённые оговоренные условия работы российских представителей в этом органе, сообщает УНИАН Об этом в интервью ИТАР-ТАСС заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Мы выступаем за то, чтобы были обеспечены нормальные, гарантированные условия для работы и пребывания наших военных в СЦКК. Таких условий не было создано, несмотря на четыре ноты, направленные российской стороной по дипломатическим каналам», — подчеркнул Карасин.

«Совместный центр должен иметь мандат, прописанную и утверждённую процедуру оформления документов и порядок их действий. Одним словом, документ, который многое бы определял и гарантировал бы предсказуемость пребывания российских военных в этом центре», — добавил он.

«Мы считаем необходимым, чтобы в этом центре были представлены Донецк и Луганск. Это также важное условие. Думаю, мы вправе требовать, чтобы были созданы нормальные цивилизованные условия для пребывания наших представителей», — отметили в российском МИД.

Ранее в России также заявили, что для возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации Украине нужно «прекратить провокации» в отношении российских военных.

На Украине, очевидно, будут категорически против присутствия в СЦКК представителей Донецка и Луганска. Согласятся ли украинские власти дать письменные гарантии российским военным, также остаётся под большим вопросом.

Русская линия

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