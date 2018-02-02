Русская линия
Сводка новостей от 2 февраля 2018

Расширение ускоренными темпами
Для борьбы с растущим влиянием Москвы на Балканах, Евросоюз намерен включить в свой состав ещё шесть балканских государств…

БалканыЧиновники Европейского Союза опасаются растущего влияние России на Балканах и поэтому стремятся ускоренными темпами принять все балканские страны в свой состав, тем самым заметно ограничив их полномочия и закрепив надолго вперёд своё влияние в этих государствах.

О намерении Евросоюза предложить членство в организации сразу шести странам Балканского полуострова, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Речь, в частности, идёт о предложении вступить в ЕС властям Албании, Сербии, Черногории, самопровозглашенной республики Косово, Македонии и Боснии и Герцеговины.

Издание указывает, что планы о расширении указаны в документе Еврокомиссии, который должен быть опубликован в ближайшие дни.

В качестве последнего срока вступления всех этих стран в ЕС в этом документе взят 2025 год. Из всех шести кандидатов пока только два — Сербия и Черногория — начали переговоры о вступлении в организацию.

Более того, еврочиновникам будет непросто втянуть в ЕС Косово, а также Боснию и Герцеговину, ведь косовское государство не признаёт Сербия, а в Боснии и Герцеговине есть Республика Сербская, которая может отказаться вступать в Евросоюз в составе БиГ. У Македонии также есть проблемы с находящейся в ЕС Грецией, которая не признаёт самоназвания этого государства.

Русская линия

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