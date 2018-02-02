Возможный силовой захват Свято-Владимиро-Ольгинского храма Десятинного Рождества Богородицы монастыря, возведённого недалеко от фундамента Десятинной церкви, ожидают 3 февраля 2018 года монашествующие обители. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Desyatynniy.org.

«Дорогие братия и сестры! 3 февраля 2018 года на 12.00 под видом мирной акции архитекторов, раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемые отдельными народными депутатами, готовят силовой захват Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы», — указано в сообщении на сайте обители.

«В связи с этим братия Десятинного монастыря призывает всех на молебен, чтобы стать на защиту Матери церквей Киевской Руси — Десятинного храма», — призвали монахи.

Начало молебна завтра в 11.00. Десятинный монастырь находится по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 2.

Ранее, в ночь на 25 января, была совершена попытка поджога храма Десятинного монастыря. В тот же день у обители представителями террористической праворадикальной организации «С14» был совершён акт вандализма.

27 января Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте двух поджигателей сроком на два месяца. В связи с этим в адрес судьи и монастыря начали поступать угрозы. В частности звучат призывы к сносу храма Десятинной обители.

Русская линия