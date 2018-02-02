Русская линия
Сводка новостей от 2 февраля 2018

Украинские националисты готовят силовой захват Десятинного монастыря в Киеве
Духовенство обители призвало верующих Украинской Православной Церкви помочь отстоять монастырь и защитить монашествующих от провокаций…

Вандалы напали на Десятинный монастырь в КиевеВозможный силовой захват Свято-Владимиро-Ольгинского храма Десятинного Рождества Богородицы монастыря, возведённого недалеко от фундамента Десятинной церкви, ожидают 3 февраля 2018 года монашествующие обители. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Desyatynniy.org.

«Дорогие братия и сестры! 3 февраля 2018 года на 12.00 под видом мирной акции архитекторов, раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемые отдельными народными депутатами, готовят силовой захват Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы», — указано в сообщении на сайте обители.

«В связи с этим братия Десятинного монастыря призывает всех на молебен, чтобы стать на защиту Матери церквей Киевской Руси — Десятинного храма», — призвали монахи.

Начало молебна завтра в 11.00. Десятинный монастырь находится по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 2.

Ранее, в ночь на 25 января, была совершена попытка поджога храма Десятинного монастыря. В тот же день у обители представителями террористической праворадикальной организации «С14» был совершён акт вандализма.

27 января Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте двух поджигателей сроком на два месяца. В связи с этим в адрес судьи и монастыря начали поступать угрозы. В частности звучат призывы к сносу храма Десятинной обители.

Русская линия

  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку
  • Читать в Телеграм

Тюмени могут вернуть Успенскую и Большую монастырскую улицы
Власти Тюмени рассмотрят предложение о возврате улицам в центре города дореволюционных названий...

Католический священник Игорь Ковалевский: Я не вижу возможности для приезда папы Римского в Россию
Глава Ватикана отказался от посещения в 2018 году Минска, визит в Москву им пока вообще не рассматривается...

Украинские националисты готовят силовой захват Десятинного монастыря в Киеве
Духовенство обители призвало верующих Украинской Православной Церкви помочь отстоять монастырь и защитить монашествующих от провокаций...

Молдавия оказалась на пороге гражданской войны
По мнению молдавского президента Игоря Додона, если сепаратисты на молдавско-румынской границе не откажутся от своих планов присоединения к Румынии, в стране может вспыхнуть война...

Расширение ускоренными темпами
Для борьбы с растущим влиянием Москвы на Балканах, Евросоюз намерен включить в свой состав ещё шесть балканских государств...

В Москве заявили, что готовы вернуть российских офицеров в СЦКК
Для этого Украине необходимо подписать документ, гарантирующий определённые условия работы российских представителей...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем великого русского ученого и общественного деятеля Д.И.Менделеева и видного деятеля монархического движения, педагога Н.Н.Родзевича...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика