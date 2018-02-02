Русская линия
Сводка новостей от 2 февраля 2018

Тюмени могут вернуть Успенскую и Большую монастырскую улицы
Власти Тюмени рассмотрят предложение о возврате улицам в центре города дореволюционных названий…

Улица Хохрякова в ТюмениКомиссия по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети Администрации Тюмени в феврале рассмотрит предложения о возвращении улицам Хохрякова и Коммунистической их исторических названий Успенская и Большая монастырская. С таким предложением к главе администрации Александру Моору и в департамент градостроительства Тюмени обратился депутат городской думы Игорь Ракша, сообщает газета «Коммерсант».

После революции большевики переименовали Успенскую улицу в улицу конвоира Государя Николая II и участника многочисленных расправ над священнослужителями Русской Православной Церкви Хохрякова. Большая монастырская улица была переименована ими в Коммунистическую, несмотря на то, что на ней располагался Свято-Троицкий монастырь, памятник Святителю Филофею и сквер, названные в его честь.

В связи с этим депутат городской думы Тюмени Игорь Ракша направил главе администрации города письмо, в котором попросил вернуть улицам их дореволюционные названия.

В своём обращении депутат, в частности, напомнил, что Павел Хохряков известен тем, что «сопровождал царя Николая II к месту казни, брал в заложники священников и после получения выкупа топил их в реке». Кроме того, в письме указывается, что рядом с улицей находится музей «Россия — моя история», в котором «рассказывается о том, какие зверства творил Хохряков».

В связи с перечисленным Игорь Ракша попросил главу Тюмени вернуть улице Хохрякова дореволюционное название — Успенская, а также восстановить в городе ещё 43 дореволюционных названий городских улиц, но сделать это постепенно: устанавливая таблички с дублирующими названиями и размещая QR-коды, описывающие «трагические события, связанные с переименованием улиц в начале XX века».

Власти Тюмени в ответ предложили горожанам высказать своё мнение по этому поводу и в ближайшее время намерены решить принять или отвергнуть инициативу Игоря Ракша.

Русская линия

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Тюмени могут вернуть Успенскую и Большую монастырскую улицы
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