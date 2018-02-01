1 февраля 2018 года в Красном зале Трапезных палат Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий совершили памятное гашение почтовой марки «100 лет восстановлению Патриаршества в России», сообщает Патриархия.Ru.

На почтовой марке, выпущенной к 100-летию восстановления Патриаршества, изображён Патриарх Московский и всея Руси Тихон на фоне Храма Христа Спасителя в Москве. Тираж такой марки составил 160 тысяч экземпляров. Художниками-дизайнерами стали Мария Бодрова и Александр Поварихин.

По окончании процедуры гашения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился со словом к участникам церемонии, в котором поблагодарил руководителя Федерального агентства связи за инициативу выпустить марку, посвященную важному историческому событию.

По словам Его Святейшества, восстановление Патриаршества «во многом предопределило будущее нашей страны». «Если бы не был избран Патриарх, то, наверное, сегодня России в том виде, в каком она существует, не было бы», — заявил Святейший Владыка, отметив, что выпуск марки, посвященной 100-летию избрания Патриарха Тихона, поможет многим запомнить эту знаменательную дату.

«Я очень рад, что эта событие нашло отражение в издании марки и в этой совместной торжественной церемонии гашения в Храме Христа Спасителя», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

В ответном слове Олег Духовницкий отметил, что «марка с изображением Патриарха Тихона уже сегодня разойдётся по всей стране, попадёт во все 42 тысячи почтовых отделений Почты России, в 33 салона „Коллекционер“ издательско-торгового центра „Марка“. Таким особым образом мы расскажем об этой дате».

Глава ведомства также напомнил о марках, которые были посвящены знаменательным датам, связанным с историей Русской Православной Церкви. Среди них почтовая марка «Святой князь Владимир — Креститель Руси» (выпущена 18 ноября 2015 года), марка «Русь и Афон. К 1000-летию присутствия русских монахов на Святой Горе» (выпущена 21 сентября 2016 года), марка «200 лет со дня рождения митрополита Макария (1816−1882), историка Церкви, богослова» (выпущена 7 октября 2016 года).

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