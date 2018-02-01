Русская линия
Сводка новостей от 1 февраля 2018

Киевское духовенство призвало украинские власти прекратить антицерковные провокации
В одной из провокаций украинских националистов у Свято-Михайловского храма города Боярка принял участие чиновник местной администрации…

Украинские националисты у храма УПЦ в Киеве31 января 2018 года в Свято-Михайловском храме города Боярка состоялась встреча духовенства Боярского благочиния Киевской епархии с главой города Александром Зарубиным, в ходе которой священнослужители обратили внимание на попытки некоторых политических сил посеять религиозный раздор в Киево-Святошинском районе, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Городской голова был проинформирован о провокации, которая состоялась под стенами Свято-Покровского храма города Боярка 21 января, когда представители «Национального корпуса» во главе с Игорем Бердниковым провоцировали конфликт, оскорбляя прихожан и священнослужителей храма, унижали честь и достоинство, угрожали расправой и уничтожением храма.

Наибольшее возмущение вызвало тот факт, что одним из участников данной провокации был госслужащий, занимающий государственный пост в Боярском горсовете, а именно директор Боярского коммунального хозяйства —Константин Ващенко.

После провокационных действий, записав все на видеокамеру, провокаторы разошлись и стали распространять видео и призывы к беспорядкам и религиозному противостоянию в социальных сетях.

Благодаря полиции, которая прибыла по вызову прихожан, эскалации напряжения удалось избежать. Когда провокаторы увидели полицию, то начали постепенно покидать церковный двор.

В связи с этим киевское духовенство призвало главу Боярска отреагировать на действия своих подчинённых и сделать всё, чтобы пресечь подобные провокации в будущем.

Русская линия

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Киевское духовенство призвало украинские власти прекратить антицерковные провокации
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