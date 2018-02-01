Удивительно, но Россия, которая ещё совсем недавно была одним из лидеров по числу выпитого спиртного на человека в мире, сегодня ставится Всемирной организацией здравоохранения в пример в вопросе борьбы с алкоголизацией населения и ограничения продажи алкогольной продукции.

Международные эксперты признают, что благодаря принятым мерам Россия добилась существенных результатов по сокращению потребления алкоголя на душу населения и ушла с первых мест по потреблению спиртосодержащей продукции в мире.

Всё это заставляет экспертов обращать всё более пристальное внимание к тем мерам, которые были приняты в России. И ВОЗ уже рекомендуют странам, население которых по-прежнему пьёт очень много, следовать примеру Москвы.

Именно такая рекомендация последовала со стороны международных экспертов в адрес Литвы, жители которой быстро спиваются, сообщает «Немецкая волна».

По итогам 2016 года ВОЗ назвал Литву самой пьющей страной. На каждого литовца за год пришлось 16 литров алкоголя в пересчёте на чистый этанол. Второй оказалась Беларусь с 15 литрами, далее идёт Латвия (13 литров). По данным ВОЗ, один из 11 литовских мужчин страдает от алкогольной зависимости.

Стоит ли удивляться, что власти Литвы прислушались к рекомендациям ВОЗ и с начала 2018 года ввели запрет на рекламу и позитивное упоминание алкоголя в СМИ и интернете.

«Мы следуем рекомендациям ВОЗ, которая считает запрет на рекламу алкоголя одним из самых эффективных способов снижения его потребления», — рассказали в департаменте по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем литовского Минздрава.

Нынешние действия властей Литвы во многом повторяют аналогичные запреты на рекламу алкоголя, которые были введены в России в 2012 году, отмечает «Немецкая волна».

Русская линия