Международный спортивный арбитраж признал безосновательной дисквалификацию 28 российских спортсменов и отстранение их от Олимпиады…

Действия Международного олимпийского комитета, который поддался давлению европейских политиков и общественного мнения, и безосновательно лишил медалей и отстранил от Олимпиады 2018 года целый ряд российских спортсменов, серьёзно подорвали доверие к этой организации в России.

Сокрушительный удар по остаткам авторитета МОК нанёс сегодня и Международный спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне, который объявил решения по 39 из 42 апелляций российских спортсменов, пожаловавшихся на пожизненную дисквалификацию, сообщает Sovsport.Ru.

Арбитраж удовлетворил иски более половины атлетов (28 человек), признав неправомерными решения об отстранении их от Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане и пожизненной дисквалификации.

Такое решение принято в отношении бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольги Стульневой и Людмилы Удобкиной; скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой; лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Никиты Крюкова, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой и Натальи Матвеевой; конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Ивана Скобрева и Артема Кузнецова; саночников Татьяны Ивановой и Альберта Демченко, а также хоккеисток Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Татьяны Буриной, Анны Щукиной и Екатерины Смоленцевой.

Международный спортивный арбитраж счёл недоказанными факты личного нарушения этими спортсменами антидопинговых правил. Одновременно суд восстановил завоёванные данными атлетами медали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

В отношении ещё 11 спортсменов CAS счёл оправданным запрет на участие в предстоящей зимней Олимпиаде, но отменил решение о пожизненной дисквалификации. Таково решение международного арбитража по искам бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина; лыжниц Юлии Ивановой, Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко, а также хоккеисток Галины Скибы, Анны Шибановой и Инны Дюбанок.

В этих случаях судьи сочли собранные доказательства причастности к системе допинга достаточными для их отстранения от Игр в Пхёнчхане и лишения их медалей сочинской Олимпиады.

Слушания по апелляциям биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой отложены.

Таким образом, решение суда в Лозанне показало, что на международных спортивных чиновников имеет огромное влияние политика, и спорт высоких достижений давно превратился в политическое шоу, которое не имеет ничего общего с пропагандой здорового образа жизни.

Русская линия