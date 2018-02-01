Русская линия
Сводка новостей от 1 февраля 2018

Льготников ждёт индексация выплат
Пенсионный фонд с 1 февраля решил поднять размер ежемесячной денежной выплаты и стоимость набора социальных услуг…

Пенсионный фонд РФИз-за конфронтации с Европой и США, а также относительно невысоких цен на нефть Россия по-прежнему находится в непростом экономическом положении, однако руководство Пенсионного фонда РФ приняло решение проиндексировать с 1 февраля выплаты федеральным льготникам. Об этом говорится на официальном сайте ПФ РФ.

С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата — самая массовая социальная выплата в России. В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает её более 15,4 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.

Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учётом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 450,6 млрд рублей.

На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

— обеспечение необходимыми медикаментами — 828 руб. 14 коп.;

— предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 128 руб. 11 коп.;

— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118 руб. 94 коп.

Льготники могут выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Русская линия

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