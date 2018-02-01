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Сводка новостей от 1 февраля 2018

Святейший Патриарх Кирилл вновь призвал не дарить ему подарки
Предстоятель Русской Православной Церкви в день своей интронизации попросил помочь купить больнице автомобиль скорой помощи…

Патриарх КириллСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день очередной годовщины своей интронизации призвал верующих и духовенство, желающих поздравить его с этой датой, не дарить ему подарков, а вместо этого пожертвовать средства на приобретение машины скорой помощи для Центральной клинической больницы святителя Алексия, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Патриарха священника Александра Волкова.

«По уже сложившейся в последние годы традиции Патриарх благословляет московское духовенство вместо букетов цветов, которые они раньше дарили, перечислять средства на церковную больницу святителя Алексия. В этом году Патриарх благословил собрать деньги на покупку автомобиля скорой помощи, так как больница нуждается в обновлении автопарка», — рассказал отец Александр.

Центральная клиническая больница Святителя Алексия митрополита Московского — многопрофильное лечебное учреждение на 275 мест. Это крупнейшее медицинское учреждение Русской Православной Церкви. В больнице лечатся не только москвичи, но и люди из других регионов России вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Для всех пациентов обследование и лечение проводятся бесплатно.

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