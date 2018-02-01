Когда в 2015 году бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек хотел «задним числом урегулировать вопрос Крыма в соответствии с международным правом», канцлерин Германии Ангеле Меркель легко удалось сдержать количество симпатизирующих Путину людей и не дать призывам к отмене антироссийских санкций стать громкими. Однако три года спустя политика Германии в отношении России, кажется, распадается на части, пишет газета «Rheinische Post» (в переводе InopPressa.Ru).

Так, призывы к «перезагрузке» российско-германских отношений звучат теперь не только от политиков, но и от актера и режиссера Тиля Швайгера и президента ФК «Бавария» Ули Хенесса, заявившего недавно о том, что он не считает, что «во всей этой истории с Крымом виноваты только русские», передает издание.

При этом издание обращает внимание, что 95% немцев сегодня считают важным или очень важным сближение России и ЕС.

«Кроме того, в действительности ситуация получила дальнейшее развитие. Членство Украины в НАТО больше невозможно, потому что Путин на долгое время создал в регионе неразрешённый территориальный конфликт. С учётом этого действительно можно было бы прийти к новой схеме отношений — не сдавая при этом принципиальных позиций», — рассуждает автор.

«К тому же открыто окно возможностей. Операция Путина в Крыму в 2014 году испортила Путину Олимпийские игры в Сочи. Теперь он хочет блестяще провести Чемпионат мира по футболу. Это, вероятно, должно иметь для него и некоторую политическую ценность», — пишет автор в заключение.

Русская линия