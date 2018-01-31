МИД Украины выразил свой протест по этому поводу и вновь встал на защиту Бандеры…

26 января 2018 года сейм Польши принял поправку о включении в нашумевший закон об Институте национальной памяти запрета на «бандеровскую идеологию», сообщает RT.

Сегодня же комиссии польского сената без изменений поддержали обновлённый закон, который таким образом вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.

Как передаёт PAP, документ поддержали комиссии по правам человека, по вопросам верховенства права, а также по вопросам культуры. За принятие закона в нынешнем виде выступили 11 сенаторов, против были 5.

В частности, сенаторы отклонили поправку, согласно которой из закона удалялось положение о «преступлениях украинских националистов», а также не стали убирать из списка возможных наказаний заключение сроком на три года.

Министерство иностранных дел Украины уже выразило глубокую обеспокоенность фактом принятия этой поправки. «Жаль, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике Польши, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве «категорически не воспринимают очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий». «Рассчитываем, что сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость касательно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений», — подчеркнули в МИД.

Кроме того, дипломаты призвали коллег к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений. Однако, вряд ли польские депутаты прислушаются к украинским дипломатам. Бандера и его сподвижники продолжают оставаться теми, кто разделяет Польшу и Украину, и заявления МИД Украины в защиту украинских националистов здесь вряд ли помогут.

Более того, они, скорее, вредят делу украино-польского примирения, чем помогают полякам и украинцам понять друг друга.

Русская линия