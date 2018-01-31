Русская линия
Сводка новостей от 31 января 2018

В Германии растёт число противников антироссийских санкций
Премьер-министры восточных немецких земель требуют отменить санкции против России…

Земли ГерманииГлавы федеральных земель на востоке Германии (Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония, Тюрингия и Мекленбург — Передняя Померания) выступили единым фронтом против наложенных на Россию санкций, поскольку именно эти земли пострадали более всего от этих ограничительным мер.

Об этом заявил 29 января премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф, который является главой конференции глав земель восточной Германии, сообщает ИТАР-ТАСС.

Райнер Хазелофф отметил, что ограничительные меры в отношении Москвы оказались неэффективны. «И вероятность того, что это окажет воздействие, день ото дня становится меньше», — уверен политик. «Мы совершенно точно за отмену взаимных санкций», — поддержала своего коллегу глава земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Хазелофф указал на то, что экономические ограничения «особенно сильно затронули восточногерманские земли, в то время как в западных регионах это [их последствия] играет маргинальную, как минимум, второстепенную роль». По его мнению, нужны новые импульсы для урегулирования конфликта на востоке Украины.

С поддержкой этой инициативы и требованием выработать совместную стратегию по отношению к санкциям выступил и премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов. «Должна существовать стратегия выхода России из-под санкций», — заявил он, подчеркнув, что штрафные меры оказали негативное влияние на экономику восточных земель.

Восточный комитет немецкой экономики также выступил против антироссийских санкций, сообщает «Немецкая волна». Глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле в связи с этим призвал усилить дипломатическую работу, чтобы улучшить российско-американские отношения и разрешить украинский конфликт.

Он выступил против введения новых экономических санкций. Бюхеле подтвердил позицию комитета о том, что следует постепенно отменять уже введенные ограничения, если будет прогресс в реализации минских соглашений.

В качестве аргумента за отмену санкций Восточный комитет приводит исследование университета Киля, который оценивает убытки от введённых в 2014 году взаимных ограничений в более 100 млрд евро. Около 60 процентов из этих потерь понесла Россия, примерно 40 — экономика Евросоюза.

Русская линия

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