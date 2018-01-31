Президент США выступил в Конгрессе с докладом «О положении страны», в котором обозначил новые реалии для Китая, России и Европы…

Президент США Дональд Трамп впервые после вступления в свою должность выступил в Конгрессе с ежегодной речью «О положении страны», в которой затронул основные темы внутренней и внешней политики США за последний год, сообщает РИА Новости.

Данные, которые привёл Трамп, говорят о том, что, несмотря на резкую критику в его адрес, экономика США растёт и положение дел в Америке за последний год, действительно, существенно улучшилось.

Всё это говорит о несбыточности прогнозов тех аналитиков, которые заявляли о возможности импичмента главе Белого дома уже во время первого президентского срока.

Для России (как и для Китая и Европы) это означает, что иметь дело с Трампом придётся довольно долго и поэтому очень важно, что заявил президент США, касаясь внешней политики. А его слова ни для России, ни для ЕС, не были приятными. Единственно, кто может радоваться этому докладу, стали евреи, который он обещал не дать в обиду.

«Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — сказал глава Белого дома.

В связи с этим Трамп призвал конгресс положить конец сокращению военного бюджета и «полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы». Он также заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал, чтобы сделать его «столь мощным, чтобы он позволил сдержать любой акт агрессии».

Трамп напомнил, что в декабре принял решение о признании Иерусалима столицей Израиля. При этом он отметил, что ранее Сенат одобрил это решение единогласно. Американский президент упомянул о том, что десятки стран после этого проголосовали в Генеральной Ассамблее ООН против признания этого факта.

«Американские налогоплательщики щедро посылают каждый год этим странам миллиарды долларов в качестве помощи», — напомнил он. «Вот почему сегодня вечером я прошу Конгресс принять закон, который бы помог создать ситуацию, когда американские доллары иностранной помощи всегда служили бы интересам Америки и отправлялись бы исключительно к друзьям Америки», — добавил президент.

Трамп также обвинил КНДР в «безрассудном стремлении» к ядерному оружию, которое, по его словам, будет скоро угрожать США. «Мы проводим кампанию по оказанию максимального давления, чтобы этого не произошло», — сказал Трамп.

«Прошлый опыт научил нас тому, что самоуспокоенность и уступки вызывают лишь агрессию и провокации. Я не буду повторять ошибки предыдущих администраций, которые привели нас в это опасное положение», — пообещал он.

Трамп вновь подверг резкой критике власти Ирана, назвав их «коррумпированной диктатурой». Он попросил Конгресс изучить «фундаментальные недостатки в ужасающей ядерной сделке с Ираном».

Глава Белого дома напомнил, что в год назад обещал вместе с союзниками «стереть ИГ (запрещено в России — РЛ) с лица Земли». «Год спустя я с гордостью сообщаю, что коалиция победила ИГ, освободила почти 100 процентов территории, недавно захваченной этими убийцами в Ираке и Сирии и других регионах. Но предстоит ещё много работы. Мы продолжим нашу битву до тех пор, пока ИГ не будет побеждена», — сказал Трамп.

Президент США вновь заявил о намерении изменить невыгодные для США торговые соглашения. «Эра экономической капитуляции окончена. Теперь мы ожидаем, что торговые отношения будут справедливыми и, что особенно важно, взаимовыгодными. Мы будем работать над исправлением плохих торговых соглашений и заключать новые. Мы будем защищать американскую рабочую силу и американскую интеллектуальную собственность, строго следуя нашим правилам торговли», — сказал Трамп. Это, очевидно, стало неприятной новостью уже для Европы.

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