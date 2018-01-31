В администрации США в последний момент изменили первоначальный список российских бизнесменов, которые могут оказаться под санкциями…

Список российских бизнесменов в обнародованном накануне Министерством финансов США «кремлевском докладе» первоначально был другим, однако неназванный высокопоставленный чиновник из администрации Дональда Трампа в последний момент отклонил перечень, подготовленный американскими госорганами. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на шведского экономиста, сотрудника Атлантического совета Андерса Ослунда, ранее сообщившего, что с ним консультировались по поводу составления списка, сообщает Newsru.com.

В итоге предложенный вариант заменили на всеобъемлющий список богатых россиян, скопированный из рейтинга журнала Forbes за 2017 год, добавив имена из руководства России.

Первоначально предполагалось, что в перечень должны были войти около 50 человек, которые «действительно тесно связаны с Путиным». Целью этого списка было показать, что это «плохие люди», с которым нельзя иметь ничего общего. Но в итоге в «кремлёвский список» включили 210 человек: 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов из списка Forbes с состоянием более 1 млрд долларов.

В связи с этим Ослунд считает, что перечень получился «смешным», ведь при его составлении не использовались никакие критерии. По словам эксперта, над первоначальным списком много работали, но в минувший четверг ему сообщили, что «кто-то высокопоставленный из администрации распорядился от него избавиться и заменить списком на основе Forbes».

«Некто наверху в правительстве всерьёз пытается заставить правительство США и конгресс выглядеть нелепо», — заявил Ослунд, которого цитирует InoPressa. Ответственность за произошедшее взял на себя глава Минфина США Стивен Мнучин, одобрив список.

По этому поводу Ослунд выразил уверенность, что «главный, кто получает выгоду от этого списка», — это президент России Владимир Путин.

Однако он упускает из виду, что Вашингтон мог целенаправленно заменить один список другим, чтобы скрыть от Москвы тех, кто, действительно, может быть подвергнут американским санкциям. Ведь будь это известно Кремлю, эти люди могли бы заранее подготовиться к американским ограничениям и постараться вывести свои активы до ввода санкций.

Общеизвестно, что помимо публикации списка в США состоялось закрытое заседание Конгресса, на котором речь также шла об антироссийских санкциях, и сегодня никто не может поручиться, что на этом заседании не был обнародован другой список, состоящий как раз из 50-ти фамилий.

Если предположить, что всё так и есть, Москве теперь придётся гадать, кого на самом деле из опубликованного перечня бизнесменов могут наказать США, а кого ни при каких обстоятельствах не тронут. Всё это будет неминуемо создавать в российской элите определённую нервозность, а этого как раз и добиваются американские власти.

Русская линия