Первые такие медпункты появятся в Хабаровске, Иркутске и Чебоксарах…

Минздрав прибег к помощи Церкви для создания медпунктов для бездомных в регионах

Пилотными регионами, в которых при участии Церкви планируется начать создание медпунктов для бездомных, станут Хабаровский край, Иркутская область и Чувашия. Ход реализации проекта обсуждался 30 января на селекторном совещании в Минздраве при участии представителей региональных министерств здравоохранения, епархий и общественных организаций, сообщает Милосердие.Ru.

Обсуждение состоялось в рамках работы совместной комиссии Русской Православной Церкви и Министерства здравоохранения. Совещание провели директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай и пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.

«Одной из тем, затронутых на совещании, стал вопрос получения медицинской помощи бездомными людьми, у которых отсутствует полис медицинского страхования или документ, удостоверяющий личность», — рассказали в Синодальном отделе по благотворительности.

«Законодательно ограничений для получения медицинской помощи бездомными людьми нет», — подчеркнула представительница ФФОМС Инга Цветцих. Она напомнила, что право на получение медицинской помощи имеют люди без определенного места жительства, в том числе, при отсутствии у них полиса ОМС и документов, удостоверяющих личность.

«Эта помощь финансируется из бюджетных средств. Если люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации, попали в стационар и не были идентифицированы в период лечения, то медицинская организация предоставляет ходатайство об идентификации застрахованного лица», — пояснила Инга Цветцих.

Медпункты для бездомных планируется открыть в трёх городах с населением свыше 500 тысяч человек. В настоящее время вопрос о выборе помещения для медпункта решается в Хабаровске и в Иркутске. В Чебоксарах оказывать медпомощь бездомным планируется на базе городской больницы скорой медицинской помощи.

Предложение о создании здравпунктов для бездомных в городах с населением свыше полумиллиона человек было внесено на первом заседании совместной комиссии Министерства здравоохранения и Русской Православной Церкви в мае 2016 года.

Предполагается, что создание здравпунктов поможет диагностировать и лечить болезни на ранней стадии развития, снизит нагрузку на стационары, позволит проводить мониторинг здоровья бездомных и наличия у них социально-опасных болезней.

Русская линия