В советское время космонавтов всегда пытались представить едва ли не главными атеистами в стране, ведь они «летали в космос, но Бога там не видели». Причём, в определённой части российского общества до сих пор идут споры о том, был ли Гагарин верующим или нет.

На счёт последнего сказать определённо сложно. А вот, что касается нынешних руководителей космической отрасли России, можно с уверенностью утверждать, что они всё же верующие люди, хоть и малодушные, как и большинство современных христиан.

Малодушные потому, что о Боге и Его помощи вспоминают обычно только тогда, когда случится какая-то неприятность, причём случится не раз и не два.

Вот упала первая запущенная ими ракета, и наши «космонавты» понадеялись на свои силы. В результате вскоре упала и вторая. И тут-то наши «космические руководители» поняли, что не всё так просто, и есть вещи, которые они со всем своим умом учесть и просчитать не могут. А потому им требуется особенная помощь Божия.

С этой целью перед очередным пуском на космодроме Восточный прошёл ставший уже традиционным для работников космодрома молебен. Однако, молиться во время него теперь приходится сугубо. Уж больно часто стали происходить с российскими ракетами аварии.

Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарша Благовещенской епархии Анна Лиманская. По её словам, молебен совершил настоятель Казанского храма города Циолковский (наукоград рядом с космодромом Восточный) иерей Евгений Поляков по благословлению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана.

Просьбу совершить молебен перед стартом в епархию направили руководители «Роскосмоса». «Эта традиция ещё с Байконура идёт — перед ответственным делом (пуском) для сотрудников проводится молебен, даётся церковное благословение на труды», — рассказала Анна Лиманская.

Пуск с космодрома Восточный запланирован на 1 февраля. С помощью Божией ракета-носитель «Союз-2.1а» должна вывести на целевые орбиты космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 3 и 4, а также 9 космических аппаратов в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам.

Русская линия